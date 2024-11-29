Jose Mourinho: Hakem o pozisyonda affetti

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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Slavia Prag'ı deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

Futbolcularının performansından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Mourinho, "Oyuncuları tebrik etmek istiyorum. Bugün gerçekten harikalardı. İlk yarıda zaman zaman defansif hatalar yaptık ama ikinci yarıda bunları düzelttik. Biliyorduk, rakibimiz adam adam oynuyor ancak zaman geçtikçe tempoları düşecekti. Biz de kartlarımızı oynadık ve gerçekten oyuncularım harikaydı. Bu maçı idare etmek zordu çünkü sarı kartlı oyuncularımız vardı ve kulübede sayımız azdı. Oyuncularım dengeyi korumalıydı, bunu yaptılar. Bundan sonrasında Kadıköy'de kendi kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz. Takımımın göstermiş olduğu tutumdan dolayı çok mutluyum. Pozitif bir durumdayız, tabelada orta sıralardayız. Artık ligi düşünmemiz gerekiyor çünkü pazartesi günü zorlu bir maçımız var." şeklinde konuştu.

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"HAKEM O POZİSYONDA ONLARI AFFETTİ"

Hakemin genel anlamda iyi bir maç yönettiğini söyleyen Mourinho, "Bence onların ikinci sarıdan bir tane kırmızı kartı olması gerekiyordu fakat o pozisyonda hakem onları affetti. Evet, bize biraz kolay kart gösterdi fakat genel olarak baktığımızda hakem iyiydi, kötü değildi diyebilirim." dedi.