Jose Mourinho: 'Gelişmek için final dokunuşunu kulüp yapmalı!'

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Portekiz kampının son hazırlık maçında Benfica'ya 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, mücadelenin ardından konuştu.

İşte Mourinho'nun açıklamaları;

"HERKES BAKINCA GÖRÜR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

"Hoca olarak benim istediğim şeyleri başkan da görüyordur diye düşünüyorum. Çünkü bugün maça baktığımız zaman herkes eksik olan şeyi, yapılması gerekeni görüyordur diye düşünüyorum. Feyenoord maçına 7 günlük çalışma süremiz kalacak. Dolayısıyla neyin eksik olduğu ortada."

"GEÇEN SEZONA GÖRE İYİ BİR KAMP GEÇİRDİK"

Geçen sezona göre çok daha iyi bir kamp geçirdik. Herkes çok iyi bir şekilde çalıştı. Bütün oyuncularımın performansından dolayı mutluyum.

"FİNALİ DOKUNUŞUNU KULÜP YAPMALI"

Üst seviyede oynamak istiyorsak daha fazlasına ihtiyacımız var. Ben de hamleler yapacağım. Ama final dokunuşunu ben yapamam. Final dokunuşunu kulüp yapmalı.

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