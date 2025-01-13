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Jose Mourinho, Gazi Hasan Kocamaz ile buluştu!

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#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Konyaspor
Jose Mourinho, Gazi Hasan Kocamaz ile buluştu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 16:13

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Konyalı gazi Hasan Kocamaz ile buluştu.

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Şırnak'ta 2007 yılında vatani görevini yaparken mayın patlaması sonucu iki bacağını kaybeden Konyalı gazi Hasan Kocamaz, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile bir araya geldi.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre gazi Hasan Kocamaz, TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesi Fenerbahçe Futbol Takımı'nın Konya'da kamp yaptığı oteli ziyaret etti.

Kocamaz, teknik direktör Jose Mourinho ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi ve formasını imzalattı. Ayrıca Kocamaz, Mourinho'ya çeşitli hediyeler takdim etti.

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#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Konyaspor

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