×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Jose Mourinho, Galatasaray'ın transferini açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Galatasaray
Jose Mourinho, Galatasarayın transferini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 19:37

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ın anlaşmaya yakın olduğu oyuncuyu duyurdu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz basınından RTP'ye açıklamalar yaptı.

Benfica'da forma giyen orta saha oyuncusu için kendisine sorulan "Rafa Silva'yı Fenerbahçe'ye ister misiniz?" sorusuna yanıt veren Mourinho, 31 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılı takıma yakın olduğunu söyledi.

Jose Mourinho, "Rafa Silva harika bir oyuncu ama Galatasaray'a transferinin yakın olduğunu duydum." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho, Galatasarayın transferini açıkladı

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre; Galatasaray, Rafa Silva'ya iki yıl için 7 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Galatasaray'ın ayrıca 31 yaşındaki futbolcuya 3 milyon Euro imza parası önerdiği ifade edildi.

Haberin Devamı

8 yıldır Benfica'da forma giyen Rafa Silva, Portekiz temsilcisiyle çıktığı 326 maçta 94 gol atıp 79 asist yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!