Jose Mourinho, Galatasaray'ın transferini açıkladı

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz basınından RTP'ye açıklamalar yaptı.

Benfica'da forma giyen orta saha oyuncusu için kendisine sorulan "Rafa Silva'yı Fenerbahçe'ye ister misiniz?" sorusuna yanıt veren Mourinho, 31 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılı takıma yakın olduğunu söyledi.

Jose Mourinho, "Rafa Silva harika bir oyuncu ama Galatasaray'a transferinin yakın olduğunu duydum." ifadelerini kullandı.

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre; Galatasaray, Rafa Silva'ya iki yıl için 7 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Galatasaray'ın ayrıca 31 yaşındaki futbolcuya 3 milyon Euro imza parası önerdiği ifade edildi.

Haberin Devamı

8 yıldır Benfica'da forma giyen Rafa Silva, Portekiz temsilcisiyle çıktığı 326 maçta 94 gol atıp 79 asist yaptı.