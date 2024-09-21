Jose Mourinho, Galatasaray maçı sonrası soru sormaya çalışan muhabire sinirlendi! 'Şaka mı yapıyorsun?'

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Süper Lig'in 6. haftasında evinde Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, basın toplantısına katılmadı.

Yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşan Mourinho, daha sonra Okan Buruk'un basın toplantısının bitmesini bekledi. Kural gereği ilk olarak konuk ekip teknik direktörünün basın toplantısı yapması gerektiği için iki kez basın toplantısı odasının önüne giden Mourinho, Buruk'un toplantısı uzadığı için basın toplantısına katılmadı ve stadyumdan ayrıldı.

ÇIKIŞTA SORU SORAN MUHABİRE SİNİRLENDİ

Portekizli teknik adam, stadyum çıkışında ısrarla 'Bir soru, bir soru' diyen bir muhabirin yanına gitti. Muhabir, Mourinho'ya Galatasaray'ın kendisi ile ilgili yaptığı 'The Crying One' paylaşımını sormya çalışırken muhabire 'Sen kimsin?, Ciddi misin yoksa şaka mı yapıyorsun?' şeklinde sorular sordu.

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Mourinho'nun muhabire sinirli şekilde bakıp telefonda gösterdiği paylaşıma bakmaması da dikkat çekti.