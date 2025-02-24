Jose Mourinho, Galatasaray derbisi sonrası yabancı hakem Vincic'in odasına girdi! O anların görüntüsü ortaya çıktı

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Süper Lig şampiyonluk yarışısında hayati önemde olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi golsüz eşitlikle tamamlandı. Lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe arasındaki puan farkı değişmedi.

55 YIL SONRA YABANCI HAKEM YÖNETTİ

Derbi ayrıca tarihi bir olaya da sahne oldu. Maçın Sloven hakemi Slavko Vincic, 55 yıl sonra Türkiye'de maç yöneten ilk yabancı hakem oldu.

'MAÇ BİTTİKTEN SONRA HAKEM ODASINA GİDİP TEŞEKKÜR ETTİM'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yabancı hakem Vincic'in maçtaki performasından çok memnun kaldığını ve odasına giderek tebrik ettiğini açıkladı. Portekizli teknik adam, 'Maçtan bittikten sonra hakem odasına gittim. Slavko Vincic'e 'Buraya gelip, bu büyük maçı yönettiğiniz için teşekkür ederim' dedim. Türk hakem de oradaydı. Sonra ona dönüp 'Eğer bu maçı Türk bir hakem yönetseydi, bir felaket olurdu' dedim.

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HAKEM ODASINA GİRDİĞİ ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Mourinho'nun basın toplantısında bahsettiği hakem odasına gittiği anların görüntüleri de ortaya çıktı. Tecrübeli teknik adamın koridorda hakem odasının önüne gelip kısa bir süre bekledikten sonra içeriden çıkan bir kişinin çağırmasıyla odaya girdiği görülüyor. İşte Mourinho'nun o anları;