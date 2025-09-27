Jose Mourinho forvete eski öğrencisini istiyor!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra efsanesi olduğu Porto'nun ezeli rakibi Benfica'nın başına geçerek büyük yankı yaratan Jose Mourinho, Portekiz Futbol Federasyonu'yla yaşadığı hakem polemiğiyle de gündem oldu.

Forvet hattında Pavlidis ve Ivanovic'ten yeteri kadar katkı alamadığını düşünen Portekizli çalıştırıcı, ara transfer döneminde kadrosuna deneyimli bir golcü katmak için çalışmalara başladı.

İspanyol spor gazetesi MARCA'nın haberine göre; Jose Mourinho, Real Madrid döneminden eski öğrencisi olan Karim Benzema'nın transferini istiyor.

Benzema ise Mourinho ve Benfica cephesinden gelen ilgiyi değerlendirerek Avrupa futboluna ve Şampiyonlar Ligi'ne dönmek istiyor.

Karim Benzema, Jose Mourinho'nun yönetimi altında çıktığı 150 maçta 78 gol - 43 asistlik performans sergilemişti.

SUUDİ ARABİSTAN'DA 65 MAÇTA 58 GOLLÜK KATKI SAĞLADI

Kariyerini Suudi ekibi Al-Ittihad formasıyla sürdüren ve bugüne dek 65 maça çıkan Benzema, 41 gol atıp 17 de asist üreterek toplamda 58 gole doğrudan katkı sağladı.

37 yaşındaki Fransız golcünün Al-Ittihad ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.