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Jose Mourinho: Fenerbahçe’ye geldiğim için pişman değilim

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Avrupa Ligi
Jose Mourinho: Fenerbahçe’ye geldiğim için pişman değilim
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 07:00

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Twente maçı öncesi açıklamalar yaptı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho bugünkü Twente maçıyla ilgili olarak çok iyi bir takıma karşı oynayacaklarını belirtirken “Rakibimizin güçlü yönleri olarak takım olmalarını söyleyebilirim. Ben kazanmaktan hoşlanıyorum, kaybetmekten hoşlanmıyorum. Hollanda takımları her zaman zor ve organizeler” dedi.

REAL’LE ŞAMPiYONLUKLA AYNI

Portekizli teknik adam Fenerbahçe tercihi ile ilgili yöneltilen bir soruya da şu yanıtı verdi: “Diğer çalıştığım kulüpleri buradan yüksek platform olarak ayırmam. Her kulübün hedefleri vardır. Kulübe geldiğinizde onların projelerini sahiplenirsiniz. İspanya’yı Real Madrid ile kazanmakla Fenerbahçe ile Türkiye’de şampiyonluk yaşamak arasında bir fark yok. Türk futbolunda hala öğrenmeye çalıştığım şeyler var. Buraya gelme kararımdan hiç pişman değilim.”

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KULÜP HIRSLI AMA ŞARTLAR ZOR

Mourinho 20 sene önceki başarı açlığını taşıdığını da ifade ederken “Fenerbahçe hırsları olan bir kulüp ama burada hedeflerine ulaşmak için içinde bulunduğunuz durumlar çok zor. Türk insanı ne demek istediğimi anlıyor. Ben hala aynı şeyleri hissediyorum, hala sarı kart görüyorum. Dış görünüşüm dışında çok değişen bir şey yok” dedi.

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#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Avrupa Ligi

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