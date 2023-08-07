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Jose Mourinho, Fenerbahçe'den Batshuayi'yi istiyor

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#Transfer#Fenerbahçe#Michy Batshuayi
Jose Mourinho, Fenerbahçeden Batshuayiyi istiyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 00:44

Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilen Belçikalı golcü Michy Batshuayi'nin yeni adresi İtalya olabilir.

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Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Michy Batshuayi için önemli bir iddia ortaya atıldı.

Correira Della Sport'un haberine göre forvet arayışında olan Roma, Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Daha önce Scamacca ve Morata ile ilgilenen Roma kulübü, transferleri bitirememiş ve hedef küçültmüştü.

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İtalyan ekibinin, kısa süre içinde sarı lacivertli takımla görüşmelere başlayacağı iddia edildi.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun da Belçikalı golcünün transferine sıcak baktığı öne sürüldü.

Öte yandan Roma'nın gündeminde Duvan Zapata ve Wout Weghorst gibi golcüler de yer alıyor.

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#Transfer#Fenerbahçe#Michy Batshuayi

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