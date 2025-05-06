×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Jose Mourinho Fenerbahçe’den ayrılıyor! Yeni takımıyla görüşmelere başladı

Güncelleme Tarihi:

#Mourinho#Fenerbahçe#Al Hilal
Jose Mourinho Fenerbahçe’den ayrılıyor Yeni takımıyla görüşmelere başladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2025 10:27

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun geleceği belirsizliğini korurken, Portekizli teknik adama ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Mourinho’nun Suudi kulübüyle görüştüğü iddia edildi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe’de yaşanan başarısız sezonun ardından sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç’un ‘devam edeceğiz’ söylemine karşın Mourinho, Suudi kulübüyle görüşmelere başladı.

Gözden KaçmasınFenerbahçede 6 soru, 6 hata Mourinhonun tazminatı var mı Aziz Yıldırım dönecek miFenerbahçe'de 6 soru, 6 hata! Mourinho'nun tazminatı var mı? Aziz Yıldırım dönecek mi?Haberi görüntüle

Sarı lacivertlilerin teknik direktörünün, Al Hilal ile görüştüğü ortaya çıktı.

Gazeteci Ben Jakobs’un haberine göre Al  Hilal, Jorge Jesus’un ayrılığının ardından dünyaca ünlü bir teknik direktörü takmının başına getirmek istiyor.

Jose Mourinho Fenerbahçe’den ayrılıyor Yeni takımıyla görüşmelere başladı

BAŞKA ADAYLAR DA VAR

Morinho ile görüşen Al Hilal’in listesindeki isimlerin; Nuno Esprito Santo, Xavi, Marco Silva, Simone Inzaghi olduğu ifade edildi.

Mourinho, Fenerbahçe başında 52 maça çıktı 32 galibiyet 12 beraberlik 8 mağlubiyet aldı. 

Gözden KaçmasınFutbol Konseyi: Mourinhonun Bu ligin sonucu başlamadan belliydi sözü palavra | Ali Koç yönetiminin tek şansı Osimheni transfer etmekFutbol Konseyi: 'Mourinho'nun 'Bu ligin sonucu başlamadan belliydi' sözü palavra! | Ali Koç yönetiminin tek şansı Osimhen'i transfer etmek!'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mourinho#Fenerbahçe#Al Hilal

BAKMADAN GEÇME!