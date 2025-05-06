Jose Mourinho Fenerbahçe’den ayrılıyor! Yeni takımıyla görüşmelere başladı

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Fenerbahçe’de yaşanan başarısız sezonun ardından sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç’un ‘devam edeceğiz’ söylemine karşın Mourinho, Suudi kulübüyle görüşmelere başladı.





Sarı lacivertlilerin teknik direktörünün, Al Hilal ile görüştüğü ortaya çıktı.

Gazeteci Ben Jakobs’un haberine göre Al Hilal, Jorge Jesus’un ayrılığının ardından dünyaca ünlü bir teknik direktörü takmının başına getirmek istiyor.

BAŞKA ADAYLAR DA VAR

Morinho ile görüşen Al Hilal’in listesindeki isimlerin; Nuno Esprito Santo, Xavi, Marco Silva, Simone Inzaghi olduğu ifade edildi.

Mourinho, Fenerbahçe başında 52 maça çıktı 32 galibiyet 12 beraberlik 8 mağlubiyet aldı.



