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Jose Mourinho Fenerbahçe’den ayrılıyor! İngiliz devine imza atabilir

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#Jose Mourinho#Fenerbahçe#Manchester United
Jose Mourinho Fenerbahçe’den ayrılıyor İngiliz devine imza atabilir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2025 10:15

Fenerbahçe’ye büyük umutlarla gelen ancak başarısız bir sezon geçiren ve özellikle verdiği demeçlerle sıkça spekülasyonlara konu olan Jose Mourinho için İngiliz basını önemli bir iddiayı ortaya attı. Buna göre Mourinho’nun yeni durağı İngiltere Premier Lig devi olabilir.

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Jose Mourinho 2024 yaz aylarının en çok konuşulan futbol olaylarından biri olarak Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sarı lacivertli taraftarların beklenilen şampiyonluğu getireceğine inandığı deneyimli çalıştırıcı sezonun son haftalarına girilirken lider Galatasaray'ın 8 puan arkasında kaldı.

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Fenerbahçe ile yollarını ayırması beklenilen Jose Mourinho için yeni adresi İngiliz basını açıkladı.

Jose Mourinho Fenerbahçe’den ayrılıyor İngiliz devine imza atabilir


JOSE MOURINHO YENİDEN ADA YOLCUSU

İngiliz basını Jose Mourinho için çarpıcı bir iddia ortaya attı. Haberde, Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim'in UEFA Avrupa Ligi finalini kaybetmesi durumunda istifa edeceği ve yerine gelecek en büyük adayın Jose Mourinho olduğu aktarıldı.

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Jose Mourinho Fenerbahçe’den ayrılıyor İngiliz devine imza atabilir

Premier Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve 36. hafta sonunda 16. sırada yer alan Kırmızı Şeytanlar, Ruben Amorim'in Şampiyonlar Ligi vizesi alamaması durumunda takımı Jose Mourinho'ya emanet etmeyi planlıyor.

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DÖNÜŞE SICAK BAKIYOR

Haberin detaylarında Jose Mourinho için yeniden Manchester United'da görev almaya sıcak baktığı belirtildi. 62 yaşındaki teknik adamın teklif gelmesi durumunda Fenerbahçe'den istifa edebileceği ifade edildi.

 Fenerbahçe'nin başında 53 maçta takımın başında bulunan Jose Mourinho, 33 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 2,09 puan ortalaması yakaladı.

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#Jose Mourinho#Fenerbahçe#Manchester United

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