Jose Mourinho Fenerbahçe’den ayrılıyor! İngiliz devine imza atabilir

Haberin Devamı

Jose Mourinho 2024 yaz aylarının en çok konuşulan futbol olaylarından biri olarak Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sarı lacivertli taraftarların beklenilen şampiyonluğu getireceğine inandığı deneyimli çalıştırıcı sezonun son haftalarına girilirken lider Galatasaray'ın 8 puan arkasında kaldı.

Fenerbahçe ile yollarını ayırması beklenilen Jose Mourinho için yeni adresi İngiliz basını açıkladı.





JOSE MOURINHO YENİDEN ADA YOLCUSU

İngiliz basını Jose Mourinho için çarpıcı bir iddia ortaya attı. Haberde, Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim'in UEFA Avrupa Ligi finalini kaybetmesi durumunda istifa edeceği ve yerine gelecek en büyük adayın Jose Mourinho olduğu aktarıldı.

Haberin Devamı

Premier Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve 36. hafta sonunda 16. sırada yer alan Kırmızı Şeytanlar, Ruben Amorim'in Şampiyonlar Ligi vizesi alamaması durumunda takımı Jose Mourinho'ya emanet etmeyi planlıyor.

Gözden Kaçmasın İşte Mert Hakan Yandaş gerçeği! Milyonda bir rastlanan vaka ve dövme gerçeği Haberi görüntüle

DÖNÜŞE SICAK BAKIYOR

Haberin detaylarında Jose Mourinho için yeniden Manchester United'da görev almaya sıcak baktığı belirtildi. 62 yaşındaki teknik adamın teklif gelmesi durumunda Fenerbahçe'den istifa edebileceği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin başında 53 maçta takımın başında bulunan Jose Mourinho, 33 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 2,09 puan ortalaması yakaladı.