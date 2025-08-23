×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Jose Mourinho, Fenerbahçe’den ayrılabilir! Kulüp başkanıyla görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Transfer
Jose Mourinho, Fenerbahçe’den ayrılabilir Kulüp başkanıyla görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2025 09:32

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı lacivertlilerin hocasının, İngiliz kulübü tarafından istendiği ve kulüp başkanıyla görüştüğü aktarıldı.

Haberin Devamı

Jose Mourinho, Fenerbahçe’nin başına geçtiğinden beri adı birçok farklı takımla anıldı. Ancak dünyaca ünlü çalıştırıcı, görevini bırakmadı.

Jose Mourinho, Fenerbahçe’den ayrılabilir Kulüp başkanıyla görüştü

BASKILARA RAĞMEN FENERBAHÇE’DE KALDI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başında Galatasaray'la şampiyonluk yarışı veren Portekizli hoca, Süper Lig'in sonunda Sarı-Kırmızılı ekibin şampiyonluğuna şahitlik etti. Geride bıraktığımız sezon sonunda istifa etmesi yönünde baskılara rağmen Jose Mourinho, yeni sezona Fenerbahçe'nin hocası olarak başladı.

Gözden KaçmasınFenerbahçede seçim için kritik gün 29 AğustosFenerbahçe'de seçim için kritik gün 29 Ağustos!Haberi görüntüle

Ancak Mourinho ile ilgili yeniden flaş iddialar ortaya atılmaya başladı. Nottingham, geçen sezonu çok iyi geçirmiş ancak son haftalarda aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle Şampiyonlar Ligi’ne gidememişti.

Haberin Devamı

Jose Mourinho, Fenerbahçe’den ayrılabilir Kulüp başkanıyla görüştü

AYRILIK KARARI ALINDI

Kulübün sahibi Marinakis’in menajer Nuno Espirito Santo’yu saha içinde azarlaması şok etkisi yaratmıştı. İkilinin arası o günden beri düzelmedi. İngiliz basını, soğuk rüzgarların devam ettiğini ve Santo’nun ayrılık kararı aldığını öne sürdü.

Jose Mourinho, Fenerbahçe’den ayrılabilir Kulüp başkanıyla görüştü

BENFICA’YA ELENİRSE

Asıl flaş iddia ise, Marinakis’in yeni hoca olarak Jose Mourinho’yu düşündüğü ve hatta kendisiyle iletişime bile geçtiği! Portekizli teknik adamın da Fenerbahçe Yönetimi ile arasının iyi olmadığı spekülasyonları son dönemde iyice artmıştı. Benfica’ya elenilmesi halinde yönetimin, Mou’nun ayrılığına engel olmayacağı iddia edildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Transfer

BAKMADAN GEÇME!