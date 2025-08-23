Jose Mourinho, Fenerbahçe’den ayrılabilir! Kulüp başkanıyla görüştü

Haberin Devamı

Jose Mourinho, Fenerbahçe’nin başına geçtiğinden beri adı birçok farklı takımla anıldı. Ancak dünyaca ünlü çalıştırıcı, görevini bırakmadı.

BASKILARA RAĞMEN FENERBAHÇE’DE KALDI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başında Galatasaray'la şampiyonluk yarışı veren Portekizli hoca, Süper Lig'in sonunda Sarı-Kırmızılı ekibin şampiyonluğuna şahitlik etti. Geride bıraktığımız sezon sonunda istifa etmesi yönünde baskılara rağmen Jose Mourinho, yeni sezona Fenerbahçe'nin hocası olarak başladı.

Ancak Mourinho ile ilgili yeniden flaş iddialar ortaya atılmaya başladı. Nottingham, geçen sezonu çok iyi geçirmiş ancak son haftalarda aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle Şampiyonlar Ligi’ne gidememişti.

Haberin Devamı

AYRILIK KARARI ALINDI

Kulübün sahibi Marinakis’in menajer Nuno Espirito Santo’yu saha içinde azarlaması şok etkisi yaratmıştı. İkilinin arası o günden beri düzelmedi. İngiliz basını, soğuk rüzgarların devam ettiğini ve Santo’nun ayrılık kararı aldığını öne sürdü.

BENFICA’YA ELENİRSE

Asıl flaş iddia ise, Marinakis’in yeni hoca olarak Jose Mourinho’yu düşündüğü ve hatta kendisiyle iletişime bile geçtiği! Portekizli teknik adamın da Fenerbahçe Yönetimi ile arasının iyi olmadığı spekülasyonları son dönemde iyice artmıştı. Benfica’ya elenilmesi halinde yönetimin, Mou’nun ayrılığına engel olmayacağı iddia edildi.