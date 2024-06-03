Jose Mourinho, Fenerbahçe'de hangi dizilişi kullanır? Pereira ve Jesus'un kararları çok tartışılmıştı! Üçlü savunma...

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Fenerbahçe'nin başına geçen Jose Mourinho, kariyeri boyunca birçok farklı formasyonda başarı elde etti. Başarılarla dolu kariyerinde 4-2-3-1 dizilişiyle özdeşleştiği bilinse de Portekizli teknik direktör, 4-3-3 ve 4-5-1 başta olmak üzere son yıllarda tercih ettiği üçlü formasyonlarla da dikkat çekti. Son çalıştırdığı Roma ile 3-5-2, 3-4-1-2 ve 3-1-4-2 gibi farklı dizilişlerle başarıya ulaştı.

PEREIRA VE JESUS'UN KARARLARI TARTIŞILMIŞTI

Dünyaca ünlü teknik direktörün Fenerbahçe'nin başında nasıl bir formasyon oynatacağı merak konusu oldu. Son dönemde sarı-lacivertlilerde üçlü sistemle sahaya çıkan Jorge Jesus ve Vitor Pereira, eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jesus'un ayrılmasının ardından yaptığı açıklamalarda, "Üçlü sistem Türkiye'de hiç başarılı olamadı. 30 yıllık Jorge Jesus, hiç denemediği üçlü sistemi ne hikmetse Türkiye'de denedi. Bu da bize kısmet oldu," ifadelerini kullanmıştı. Başarılarla dolu kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek olan Mourinho, son çalıştırdığı İtalyan ekibi Roma'da üçlü sistem oynatmıştı

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PORTO - CHELSEA - REAL MADRID

Jose Mourinho, 2002-2004 yılları arasında çalıştırdığı Porto'da kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile adını dünyaya duyurdu. 'The Special One' lakaplı Mourinho, Porto'nun başında istatistiksel olarak en iyi dönemini geçirdi. Bu süreçte 4-3-3, 4-4-2 ve 4-2-3-1 formasyonlarını sıkça kullandı. Aynı formasyonlar, başarıdan başarıya koştuğu Chelsea ve Real Madrid dönemlerinde de en çok tercih ettiği dizilişler oldu.

MANCHESTER UNITED

Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadığı Manchester United'ın başında 144 karşılaşmada 1.97 puan ortalamasına ulaşmayı başardı. Kırmızı Şeytanlar ile en çok tercih ettiği formasyon 4-2-3-1 oldu ve bu dizilişle toplamda 72 maça çıktı. Burada da birçok farklı sistem ile takımını oynatan Mourinho, 4-3-3, 4-1-4-1, 3-5-2, 4-4-2, 3-4-1-2 ve 3-1-4-2 formasyonlarını da kullandı.

TOTTENHAM

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İngiltere ekibi Tottenham'ın başında 4-2-3-1, 4-3-3, 4-1-4-1, 3-5-2, 3-4-1-2, 4-4-2, 5-4-1, 3-4-3 gibi birçok formasyon tercih eden Mourinho, takımın başında toplamda 86 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda en çok kullandığı diziliş Manchester United'da olduğu gibi 52 maç ile 4-2-3-1 oldu. Ayrıca Portekizli teknik direktör burada 1.77 puan ortalaması tutturdu.

ROMA

Jose Mourinho, Roma'nın başında çıktığı 138 karşılaşmada ise %49,2 galibiyet yüzdesine ulaşmayı başardı. Bu süreçte, birçok formasyon denedi ve özellikle üçlü savunma sistemlerini tercih etti. En çok kullandığı formasyon 3-1-4-2 oldu ve bu dizilişle toplamda 57 maça çıktı. Ayrıca, Roma'nın başında 3-5-2, 4-2-3-1, 3-4-1-2 ve 4-3-3 formasyonlarını da tercih etti.

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2.07 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

Geçmişte Real Madrid, Chelsea, Benfica, Inter, Manchester United, Tottenham ve Roma gibi dev kulüplerde görev alan Mourinho, kariyeri boyunca çalıştırdığı takımların başında toplamda 1131 karşılaşmaya çıktı. Bu karşılaşmaların 703'ünde galibiyet alan Portekizli çalıştırıcı, 227 berabere kaldı, 201 kez de mağlup oldu. Bu söz konusu 1131 karşılaşmada 2.07 puan ortalaması yakaladı.