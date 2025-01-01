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Jose Mourinho: Fenerbahçe beni en çok isteyen kulüptü

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#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Süper Lig
Jose Mourinho: Fenerbahçe beni en çok isteyen kulüptü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2025 07:00

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, verdiği röportajda, neden sarı lacivertli kulübe geldiğini açıkladı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Corriere dello Sport’a verdiği röportajda, neden sarı lacivertli kulübe geldiğini şöyle açıkladı: “Çünkü futbolu ve işimi seviyorum. İdeal bir fırsat, mükemmel bir yer için beklemek istemiyorum, hatta izin almak bile istemiyorum. Beni çok isteyen ve ilk günden itibaren bunu bana gösteren bir kulübe evet dedim.” Gelecekte yeniden İtalya Ligi’nde bir kulüp çalıştırabileceğini söyleyen Mourinho, bir milli takımda görev yapmak istediğini de açıkladı.

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#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Süper Lig

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