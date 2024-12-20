Jose Mourinho: Felaket bir maçtı! Takım olarak kötüydük

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Trendyol Süper Lig 17. hafta maçında Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maçın ardından konuştu.

"FELAKET BİR MAÇTI! TAKIMIN PERFORMANSI KÖTÜYDÜ"

Felaket bir maçtı. Maç ne kadar oynandı, maç içinde ne kadar çok oyun durdu, oyuncular ne kadar çok yerdeydi? Çok defa. Maçın kalitesi çok kötüydü. Teknik hata çoktu. Benim için zayıf ve düşük kalitede bir maçtı. Maçın düşük kalitede olmasından değil takımımdan sorumluyum. Takımım kötü performans sergiledi. Topu tutmak, çevirmek zordu. Oyun kurmada hata yaptık. İkinci yarıda daha iyiydik. Net demesem de pozisyonlara girdik. Top kayıplarıyla rakibe kontratak şansı yakaladı. Benim adıma zayıf bir maçtı, takımım adına kötü bir performanstı.

"İZİN OLMAMASINI TERCİH EDERDİM"

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Şimdi birkaç günlük izin olacak. Benim için mutlu bir izin dönemi olmayacak. Oyuncular için nasıl olacağı da kendi mentalitelerine bağlı. İzin olmamasını tercih ederdim ama çok önceden söz vermiştik. Bu iki haftalık aranın ikinci periyodunda çok sıkı çalışacağız.

"OYUNCULAR DAHA FAZLASINI VERMELİ"

Ben oyuncularımdan pragmatik olmasını bekliyorum. Matematik kaçıncı olduğunuzu belirler. Matematiksel olarak savaşmak zorundayız. Herkes daha fazlasını hak ediyor. Oyuncular daha fazlasını vermeli.

"KORİDORDA OLANLARI İLK KEZ GÖRDÜM"

Türkiye'de bazı şeyler zor. Uzun kariyerimde bazı şeyleri ilk kez burada görüyorum. Devre arası soyunma odası koridorunda olanlar gibi. Zor. Oyuncular uzun süredir burada, adapte olmaları gerekiyor. Yenilerin de bu duruma adapte olmaları gerekiyor. Kulübümüz oyunculara en iyi koşulları veriyor. Ben kendi kalitemi biliyorum. Ekibimizin kalitesini biliyorum. Antrenmanlarda oyuncularımıza en iyisini veriyoruz. Ligin ikinci yarısında ne bekliyorsunuz oyuncularınızdan derseniz, bunu bekliyorum.

"BUGÜN YABANCI HAKEM OLSAYDI İKİNCİ YARI MAÇA ÇIKMAZDI"

Alınan her kötü sonuçtan sonra transfer konuşmamız doğru ve etik olmaz. Eğer seviyeyi yukarı çekebileceğiniz en az 1 transfer yapabilme imkanınız olursa dürüst karşılanır. Ekonomik ve medikal anlamda en iyi şeylere sahibiz. Bizler daha fazlasını vermemiz gerekiyor. Bugün hayal kırıklığı yaşıyorum. Hakemler adına da zayıf performans vardı. Arda Turan ve Eyüpspor lütfen beni yanlış anlamasın; onlar da sonuç almak için iyi performans sergilemediler. Hakemler aynı pozisyonlarda iki farklı kararlar verebiliyor. Bu kararların puan anlamına geldiğini de biliyoruz. Bence bugün yabancı hakem olsaydı koridorda yaşananlardan sonra ya ikinci yarı maça çıkmazdı ya da herkesi evine gönderirdi

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"ÇALIŞTIĞIM HER ÜLKEDE ORANIN KUPASINI KAZANDIM"

Futbolun pragmatizmi şunu söyler; şansınız var olduğu müddetçe şansınız vardır. Puan farkına rağmen kimse bizim kazanma şansınız ikna edemez. Lig yarışı ortada. Kupaya katılıp katılmamamız da ortada. Bazı takımlar evinde 2 maç oynuyor, bazı takımlar dışarıda 2 maç oynuyor. Kulüp katılmak isterse ben çok keyif alırım. Çalıştığım her ülkede oranın kupasını kazandım. Ben çok isterim savaşmak. Avrupa Ligi'nde önce tur atlamamız gerekiyor. Biz öncelikle bir üst tura çıkabilmemiz için 3 puan almamız gerekiyor.