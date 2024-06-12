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Jose Mourinho, EURO 2024'ün finalini açıkladı! 'Kupayı kazanacak takım...'

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#Euro2024#Jose Mourinho#FENERBAHÇE
Jose Mourinho, EURO 2024ün finalini açıkladı Kupayı kazanacak takım...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 15:52

14 Haziran'da başlayacak olan EURO 2024 için artık sadece saatler kaldı. A Milli Takımımızın da yer alacağı dev organizasyon öncesinde Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, turnuvadaki favorisini ve gol kralı adayını duyurdu. İşte detaylar...

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Futbolseverler, EURO 2024'ü beklerken takımlar da hazırlıklarını sürdürüyor. A Milli Takımımızın da yer alacağı organizasyonda sergilenecek performanslar merakla beklenirken, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, favorisini açıkladı.

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TNT Sports'a konuşan Mourinho, EURO 2024'ü kazanan takımın Portekiz olacağını iddia etti. Deneyimli çalıştırıcı, İngiltere'nin turnuvayı ikinci sırada bitireceğini ifade etti.

Mourinho ayrıca Altın Ayakkabı ödülünü İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı Harry Kane'in, turnuvanın oyuncusu ödülünü ise Jude Bellingham'ın kazanacağını öngördü.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde turnuva için konuşan Jose Mourinho, şu ifadeleri kullanmıştı:

"KANE İLE BİR KUPA KAZANACAKTIM AMA..."

"Kane, Tottenham ve İngiltere için goller attı. Bayern Münih için de goller atacağından hiç şüphem yoktu. Harry sahanın her yerinden gol atan ama bencil olmayan, harika, komple bir oyuncu. Asist yapıyor, derine iniyor, oyun kuruyor, pres ve savunma yapıyor. Eksik olan tek şey kupa kazanması. Tottenham'da benim oyuncumdu ve onunla bir kupa kazanacaktım ama finalden altı gün önce gönderildim."

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"İTALYA YA DA BELÇİKA SÜRPRİZ OLUR"

"Eğer bir sürpriz olursa şaşıracağım. Fransa ve Almanya, her zaman iyidir. Portekiz ve İngiltere her zamankinden daha iyi. İspanya konusunda emin değilim ama oynadıkları futbol ve sahip oldukları oyuncular çok kaliteli. İtalya ya da Belçika sürpriz olur."

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#Euro2024#Jose Mourinho#FENERBAHÇE

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