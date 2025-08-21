Jose Mourinho: 'Elenirsek tebrik ederim ama henüz tur bitmedi!'

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında taraftarı önünde Benfica ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maçın ardından açıklamalar yaptı.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları;

"BENFICA İSTEDİĞİNİ ALDI"

"İki takım için de zorlu bir maç oldu. Bir takım beraberliği istedi ve istediğini aldı. Bir takım kazanmak istedi ve istediğini alamadı."

"İNANDIRIC GELMEYECEK AMA ÇOK ÇALIŞTIK"

"Bizim bugün sadece 3 kornerimiz ilk adama takıldı. Oysa size diyebilirim ki biz idmanlarda duran toplara çok çalıştık. Belki inandıcı gelmeyecek ama çok çalıştık."

"KIRMIZI KARTTAN SONRA İSTEDİKLERİMİZİ YAPAMADIK"

"Kırmızı karttan sonra, oyunun son bölümlerinde hız ve dinamizm katmamız lazımdı ama bunu yapamadık. İzleyiş açısından olmasa da üst seviye bir maç oldu. Görünmeyen faullerle ve hakemin birçok faul çalmasıyla 10 kişi kaldıktan sonra oyunu iyi idare ettiler."

KEREM AKTÜRKOĞLU

"Bence Benfica sportif anlamı düşündü, ekonomik anlamı düşünmedi. Benfica, oyuncuyu önemli fiyatlara satabilirdi ama şu andaki sportif duruma önem verdi. Hoca, oyuncunun oynamasını istedi ve rövanşta da onun oynarken göreceğimizi düşünüyorum. Ekonomik anlamda çok şüphe duymadılar. Gruplara kalmak için oyuncuyu oynattılar. Benim için Kerem'in oynaması büyük bir sürpriz olmadı."





"TUR HALA ORTADA"

"Benfica çok tecrübeli oyuncularla oynadılar. Elbette deplasmanda oynamak zordur Stad Luz'da elenirsek onları tebrik ederim ama şu anda tur henüz bitmedi. Tur hala ortada. Turun bittiğini söyleyemem. Kimin favori olduğunu söyleyemem, tur dengede şu anda."

RANGER & BENFICA

"Geçen sene burda Rangers'a kaybettik. Rangers ile Benfica'yı kıyaslamak istemiyorum ama neyse ki şu an hala hayattayız"