Jose Mourinho: 'Dzeko'nun golü ofsayt değildi, pozisyon temizdi'

Süper Lig'de Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Jose Mourinho'nun sözleri;

Szymanski şöyle bir oyuncu; harika oynamadığından bile takıma yaptığı katkı çok önemli. Baskıdaki şiddetimizi sağlayan, bunu 90 dakika yapabilen bir oyuncu. Savunma arkasına koşular atan bir oyuncu. Bizim için her zaman çok önemli. Her maç, her dakika oynadığı için zaman zaman yorgun gözükebilir ama bizim için çok önemli biri.

FUTBOL BÖYLE DEĞİL

Her maç aynı soru soruluyor. Ne zaman zirvede olacaksınız, gelişiminiz nasıl falan diye. Ben buna cevap veremem. Çok çalışmamız gerekiyor. Elinizi şıklatarak olmuyor. Herkes hızlı olsun istiyor ama futbol böyle değil. İstikrar gerekiyor.

DZEKO'NUN GOLÜ OFSAYT DEĞİLDİ

Zor bir maç oldu bizim için. Alex iyi bir takım hazırlamış, sert bir rakipti. Zorluk yaşamayanlar VAR hakemleriydi. 5 saniyede karar verdiler. Dzeko'nun golü ofsayt değildi. Pozisyon temizdi. Stadyum çok sıcaktı. Hava akışı yok gibiydi.