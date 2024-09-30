Jose Mourinho: Dzeko'nun attığı gol temizdi

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F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho maç içinde yaptığı laptoplu prostestonun gerekçesini “Ofsayt değildi. Sol beke bakınca Dzeko ofsayt değil. Taktik kameramızın persfektifinde bakıldığında bu pozisyon temizdi” sözleriyle ifade etti. Mourinho şöyle devam etti: “Her maç aynı soru soruluyor. Ne zaman zirvede olacaksınız, gelişiminiz nasıl falan diye. Ben buna cevap veremem. Çok çalışmamız gerekiyor. Elinizi şıklatarak olmuyor. Herkes hızlı olsun istiyor ama futbol böyle değil. İstikrar gerekiyor.”

SZYMANSKİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Portekizli çalıştırıcı maç için “Zor bir maç oldu bizim için. Alex iyi bir takım hazırlamış, sert bir rakipti. Zorluk yaşamayanlar VAR hakemleriydi. 5 saniyede karar verdiler. Stadyum çok sıcaktı. Hava akışı yok gibiydi. Derbiden sonra oynadığımız 2 maçı kazandık. Twente maçından sonra bir sonraki maça kadar uzun bir ara var. Bu arada da kızımın düğünü olacak” derken Szymanski ile ilgili olarak da “Her maç, her dakika oynadığı için zaman zaman yorgun gözükebilir ama bizim için çok önemli biri”yorumunu yaptı.