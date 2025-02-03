Jose Mourinho: Duygularımızın esiri olmamalıyız

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Son dakikalarda futbolcularının, taraftarların isteğine göre oynadığını ifade eden Portekizli çalıştırıcı, şunları söyledi:

“Rize iyi başladı, biz kötü başladık. 2-0 geriye düşünce zor oluyor. 1 oyuncu fazla olunca, çok pozisyon ürettik. Kaleci inanılmaz pozisyonlar çıkardı, direkten dönen toplar vardı. Maç sonunda puanları aldık. Bunu hak ettik. Onlar da çok iyi ve tehlikeli bir takım.

Hakemler geç sarı kart gösteriyor

TAKIM olarak daha az duygusal olmamız lazım. Bizler taraftarın istediği gibi değil, kendi istediğimiz gibi oynamalıyız. Pozitif negatif seslerden etkilenmemeliyiz. 3. gol sonrası 10 dakika uzatma vardı. Neden topu kaybedelim ki, taraftarlar atak istiyor ama neden topu tutmuyoruz ki.”

Mourinho, maç sırasında rakiplerinin çok fazla zaman geçirdiğini savunarak şöyle devam etti:

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“Hakemler kalecilere sarı kartı göstermiyor. Ancak 15-20. dakikasında o niyeti görüyorsanız sarı kartı vermelisiniz. Bu yapılırsa zaman geçirme problemi çözülür.”