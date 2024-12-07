Jose Mourinho: Dursun Özbek adına utandım

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Bugün oynayacakları Beşiktaş derbisinin iki camia içinde önemli olduğunun altını çizen Mourinho, “Hâlâ çok maç var, o sebeple derbinin belirleyici olacağını düşünmüyorum. Çok kolay bir maç olacakmış gibi bir algı var. Korkmak demeyeyim ancak zor bir maç olacağını iyi biliyorum. Şampiyonluk şansları yok diyebilirsiniz ama derbi kazanmak isteyeceklerdir. O yüzden camiaların ayaklarının yere basmasını isterim” dedi.

"Fenerbahçe şampiyon olamıyor çünkü kendisinden güçlü ve zorlu bir şeyle mücadele ediyor"

Başkanı Dursun Özbek’in ifadelerine ilişkin, “Göz oyarım diyen başkanla ilgili şunu söylemem gerekiyor. Bu duruma ya ağlarsınız ya da gülersiniz. Ben gülmeyi tercih ediyorum. Dünya basınında yansımalarına bakınca ben de bu durumdan utandım ve kendisi adına üzüldüm” yorumunu yaptı.

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Fenerbahçe'nin uzun süredir şampiyonluk yaşayamamasına değinen Mourinho, "Fenerbahçe ligde uzun zamandır şampiyon olamıyor çünkü kendisinden daha güçlü ve zorlu bir şeye karşı mücadele veriyor. İşler iyi gitmediği zaman dengesizleşmememiz gerekiyor" yorumunu yaptı.

"Ronaldo'yu İstanbul'un güzelliği dışında ne motive edebilir?"

Ronaldo transferiyle ilgili soru üzerine kadrosundaki santrforlarından memnun olduğunu dile getiren Mourinho, şunları söyledi: “Ronaldo gelmeyecektir. İlk sebebi elimde çok iyi 3 santrfor var ve ben forvet istemiyorum. Cristiano her zaman Cristiano’dur ama istemiyorum. Arabistan’da kazandığı para ve 1000 gol hedefi var. Türkiye’ye gelmek için İstanbul’un güzelliği dışında ne motive edebilir? Ocak transferi için kimseyi istemedim talepte bulunmadım. Benim işim bana yazın verilen oyuncuları geliştirmek. Talisca çok iyi oyuncu ama Tadic, Szymanski ve İrfan da çok iyi oyuncu.”

"Bu takımın defansif anlamda bir kültürü olmamış"

Türkiye’de taraftarların futboldan çok kulüplerini sevdiğinin altını çizen Jose Mourinho, “Türkler takımları için çıldırıyorlar. Burada teknik direktörleri kovma kültürü var, aralık ayındayız ama 5 hocayla yollar ayrıldı. Türk takımları Avrupa’da hedef koymuyorlar, ne kadar ileri gidersek artı diye bakıyorlar ve burada asıl hedef Türkiye ligi oluyor. Nerede ihtiyacımız var diyorsanız daha çok defansif tarafımızı geliştirmemiz gerekiyor. Defansif anlamda büyük bir kültürü olmamış bu takımın. Önde nasıl karşılanır, geride nasıl karşılanır bu anlamda karar hataları yapıyoruz” diye konuştu.

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"Benim tüm şampiyonluklarım temiz ve adil"

Jose Mourinho, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’nn kendisi hakkındaki sözlerine de bir gönderme yaparak, “Ben temiz bir şekilde adil bir şekilde kazanmak isterim. Temiz şekilde kazanamayacaksam kaybetmeyi tercih ederim. Guardiola benim için bir şeyler söylemiş; o 6 kupa kazanmış ben 3 kazanmışım. Ama ben adil, temiz bir şekilde kazandım! 150 davayla uğraşarak kazanmak istemem” ifadelerini kullandı.