Jose Mourinho: 'Dünyanın her yerinde penaltı!'

Süper Lig'de Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Jose Mourinho'nun sözleri;

İlk yarıda da iyi bir oyun oynadık. Trabzonspor organize bir takım, iyi bir teknik direktörleri var. İlk yarı dengeliydi. İlk yarı 1-0 biz önde olmalıydık, dünyanın her yerinde penaltı olan pozisyonu hakem görmedi, VAR da çağırmadı. Bodrum ve Galatasaray maçında VAR, hakemi çağırdı ama bu maçta çağırmayarak maçın gerçekliğini değiştirdi.

POZİTİF ETKİ OLMUŞTUR

İkinci yarı yine takım olarak iyi oynadık ve Talisca güzel golleriyle maçı kazanmamızı sağladı. Galatasaray maçının sonucunun etkisi olmadı, olduysa pozitif bir etki olmuştur.

DÜNYANIN HER YERİNDE PENALTI!

Çin'de, Avustralya'da, dünyanın her yerinde penaltı olan bir pozisyonu hakem görmedi. VAR çağırmadı.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI HAKKINDA

Şampiyonluk yarışı hakkında cevap vermek istemiyorum, çünkü buna vereceğim cevap tehlikeli olabilir.

MAXIMIN'İ ÇOK SEVİYORUM

Maximin'i çok seviyorum, harika bir çocuk. Fiziksel anlamda en üst seviyede olduğu zaman çok beğeniyorum ama kondisyonu düştüğünde, kafası Napoli'ye gittiğinde benim de işimi yapmam gerekiyor. Köpeğini de çok seviyorum, görüp görebileceğiniz en güzel köpek.

İRFAN CAN KAHVECİ YORUMU

Taraftarların İrfan Can Kahveci'nin adını bağırmasından dolayı çok mutluyum. Elbette bunu her oyuncuya yapmadıkları için üzgünüm ama taraftarlar oyuncuyu destekleyince ben mutlu oluyorum. Fenerbahçe'nin minimum 35 milyon teknik direktörü var. Yani 35 milyon taraftarımız var. Ancak sadece 1 teknik direktör karar veriyor. Bu kararlar doğru veya yanlış olabilir ama dediğim gibi 1 kişi karar veriyor. Stadyumda oyuncuların adının bağırılıyor olması benim farklı karar vermemi sağlayacak değil. İrfan Can Kahveci de İsmail Yüksek gibi sezon içinde çok problem yaşadı. Ufak problemler yaşadı ama bu hafta da yaşadı. Dünkü antrenmanda da adım adım takıma katıldı. 35 milyon taraftarlarımız bu tarz şeyleri bilmiyor ama 1 kişi biliyor.