Jose Mourinho dünya basınında: Boşuna 'özel biri' demiyorlar | Bu kez başaramadı, yere çakıldı

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F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, gerek Trabzonspor maçında son saniyede gelen galibiyet golü sonrası sevinci, gerek karşılaşma sonrası Türk futbolun hakkındaki açıklamalarıyla Avrupa basınında geniş yer buldu. Deneyimli teknik adam hakkında yazılanlardan öne çıkanlar şöyle:

UNUTULMAYACAK BİR KUTLAMA

24 SATA (HIRVATİSTAN) “Komik Mourinho, Livakovic’in kollarına koştu ve yere düştü. Yerde birbirlerine sarıldılar. Boş yere ona ‘özel’ ve en karizmatik antrenörlerden biri demiyorlar. O çok özel. Çılgına dönen Mourinho unutulmayacak bir kutlamaya imza attı. Fenerbahçe de çok kritik bir galibiyete imza attı.”

BU KEZ BAŞARAMADI, YERE ÇAKILDI

THE SUN (İNGİLTERE): “Özel bir gaf. Jose Mourinho diz üstü kaymasıyla yaptığı komik sevinçte yere çakıldı, yüz üstü çimlere düştü. Özel Biri, imza hareketi olan diz kaymasını gerçekleştirmek için sahaya koşsa da Porto ve Real Madrid dönemlerindekinin aksine bu kez bu hareketi başaramadı.

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ÇABUK ÖFKELENENLERİN BİRLİKTELİĞİ

PLANET FOOTBALL (İNGİLTERE): “Jose Mourinho’nun 2024’ün en iyi gol kutlamasını yaptığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Mourinho’nun Fenerbahçe’nin başına geçmesi, çabuk öfkelenen bir kulüp ile çabuk sinirlenen bir teknik direktörün mükemmel birlikteliğinin bir işaretiydi zaten.

GÜLÜNÇ BİR ŞEKILDE BAŞARISIZ OLDU

DAILY MAIL (İNGİLTERE): “Diz üstü kayma sevincinde gülünç bir şekilde başarısız oldu. Ardından hakeme karşı sekiz dakikalık bir tirad atmaya başladı.”