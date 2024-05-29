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Jose Mourinho doğruladı: Türkiye’den teklifler var

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Beşiktaş
Jose Mourinho doğruladı: Türkiye’den teklifler var
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 07:00

Beşiktaş ve F.Bahçe’nin gündemindeki Mourinho, kendisine gelen teklifleri doğruladı. İki dev kulübün de görüştüğü Portekizli çalıştırıcı “Sadece Türkiye’nin büyük takımlarından değil, başka teklifler de var. Her şeyi masaya koyup düşünmeliyim. Hayatımda yer alan insanlara danışmalıyım. Birkaç hafta içinde karar vermem gerek. Çünkü artık vakit geldi” dedi.

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İsmi Beşiktaş ve F.Bahçe ile anılan Jose Mourinho Türkiye’den teklif aldığını doğruladı. Roma’dan ocakta ayrılan ve 5 aydır kulüpsüz olan Portekizli teknik adam “Karar vermeliyim. Şu anda saygısızlık olmaması açısından gelen tüm teklifleri dinleme sürecindeyim. Yalnızca Türkiye’nin büyük takımlarından değil, başka yerlerden de teklifler var. İki yerden de... Her şeyi masaya koyup düşünmeliyim. Hayatımda yer alan, benim için önemli insanlara danışmalıyım. Birkaç hafta içinde karar vermeliyim çünkü artık vakit geldi” dedi.

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1 YILLIĞINA GELMEK iSTiYOR 

Portekızli teknik adama yakınlığıyla bilinen menajer Gigi Becali, Rumen basınına bu konuyla ilgili bir demeç vererek Mourinho’nun Fenerbahçe’ye gitmek istediğini ancak 1 yıllık sözleşme talep ettiğini belirtti. Aziz Yıldırım’ın ise seçilmesi halinde 3 sene boyunca tecrübeli teknik adamla çalışmak istediği öğrenildi. Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel de Mourinho ile yaklaşık bir ay önce görüştüklerini belirterek, “Gelmeyi kabul etti” demişti.

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#Transfer#Fenerbahçe#Beşiktaş

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