Jose Mourinho: Çok iyi oynadık, daha tur atlamadık

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Anderlecht'i 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Jose Mourinho'nun sözleri;

Bugün çok iyi oynadık. Çok iyi bir sonuç diyemem, çünkü daha tur atlamadık. Devreye 3-0 önde girerseniz mutlu olursunuz ama 90 dakikadan oluşan ikinci bir yarı var. Durumu ciddiye almalıyız. Orada her şeyleriyle üzerimize gelecekler. Şimdi Kasımpaşa maçını düşünmeliyiz.

YUSUF AKÇİÇEK YORUMU

Aslında oynamaya başlamadan önce de söyledim. Ben Yusuf ile çalışmak, yetiştirmek istiyorum. Türkiye'de kültürel olarak insanlar daha hazır oyuncu görmek istiyor. Yusuf çok yetenekli. Ayaklarını sağlam şekilde yere basmalı. Harika tecrübeler elde etti bu dönemde. Çok zeki ve çok çalışkan. Ancak ayakları hep yere basmalı.

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