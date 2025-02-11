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Jose Mourinho: Çocukların kirli bir sporla büyümesini istemiyorum

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#Fenerbahçe#Mourinho#Sporanasayfa
Jose Mourinho: Çocukların kirli bir sporla büyümesini istemiyorum
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 07:00

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 'adil yarışma' mesajı verdi.

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FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho, 1907 ÜNİFEB Derneği’nin düzenlediği Aydınlık Gelecek Ödülleri’nde ‘Çocuklar için hayallerimiz bir’ projesiyle 1907 ÜNİFEB yılın projesi ödülüne layık görüldü.

Törende ödülünü alan Portekizli teknik direktör “Ülkenin temeli çocuklardır. Bu projenin parçası olmaktan çok mutlu oldum. Gittiğim ülkenin nasıl sevilmesi gerektiğini ve kültürünü anlamayı severim. Sevmediğim şeye karşı ise kavga ederim. Bu ülkede büyüyen çocukların kirli bir sporla büyümesini istemiyorum. Bununla savaşmanın tek yolu adil ve temiz şekilde yarışmamız” diye konuştu.

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#Fenerbahçe#Mourinho#Sporanasayfa

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