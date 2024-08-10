Jose Mourinho çılgına döndü! Hem kendi hem yardımcısı o pozisyon sonrası kart gördü

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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u konuk ettiği maçın ilk yarısında Jose Mourinho çok sinirlendi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerle Süper Lig'deki ilk maçında hakem kararlarına tepki gösterdi.
Mücadelenin 20. dakikasında Fenerbahçe'nin hızlı kullandığı taç atışının tekrarlattırılması sonrası Jose Mourinho ve yardımcısı Salvatore Foti oldukça sinirlendi.
Jose Mourinho, Adana Demirsporlu futbolcuların oyunu yavaşlatmaya çalıştığını söylerken pozisyon sonrası yardımcısı Foti sarı kart gördü.
Müsabakanın son anlarında Adana Demirspor'un kazandığı serbest vuruşta hakeme itirazlarda bulunan Mourinho'ya Atilla Karaoğlan sarı kart verdi.
Öte yandan Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun, Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis ile birlikte yardımcılarının da kulübede önde gözükmesi nedeniyle itirazlarda bulunduğu öğrenildi.