Jose Mourinho: 'Bu sistemi çok iyi biliyorum, kullanabiliriz'

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Hazırlık maçında Zenit'i 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Jose Mourinho'nun sözleri;

Çok mutluyum ve oyuncularımla gurur duyuyorum. Tadic, Fred ve Becao gibi genelde ilk 11'de oynayan isimler, bugün profesyonelliklerini bir kez daha kanıtladılar ve örnek bir performans sergilediler. Aynı şekilde, az süre alan veya genelde forma şansı bulamayan Yusuf, Cenk, Bartuğ ve Levent gibi oyuncular da bugün çok iyi bir performans gösterdi. Onlar adına da oldukça mutluyum. Ancak bir yandan da üzgünüm; çünkü bugün sahada gösterdikleri performansla her zaman oynamayı ne kadar hak ettiklerini bir kez daha ortaya koydular. Bu oyunculara hak ettikleri kadar süre veremediğim için kendimi kötü hissediyorum, çünkü kesinlikle daha fazlasını hak ediyorlar. Ayrıca genç oyuncularımız adına da mutluyum.

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PERFORMANSIMIZLA KARŞILIK VERDİK

Bugün Zeki ve Şükür daha fazla süre aldı. Dün Trabzon’da kendi liglerinde bir maç oynamalarına rağmen bugün de iyi bir performans sergilediler. Diğer genç oyuncularımız da kısa süre de olsa sahada yer aldı. Bugün buraya gelen taraftarlarımıza gereken saygıyı gösterdiğimizi düşünüyorum. Onlar stadyuma gelerek bizi desteklediler ve biz de sahada en iyi performansımızı ortaya koyarak karşılık verdik.

BİRAZ GARİP GÖRÜNEBİLİR AMA...

Formasyon tercihime gelecek olursak, bu konuda şunları söyleyebilirim: Maça hazırlanırken elimizde yalnızca 9 oyuncu vardı. Bu oyuncuların yanında genç oyuncularla da çalışarak elimizdeki kadroyla bir takım oluşturmak için çaba gösterdik. Dün bu sistem üzerine bir antrenman yaptık ve oyuncular sahada bunu mükemmel bir şekilde uyguladı. Belki bunu söylemek biraz garip görünebilir, ama bugün aldığımız sonuçtan, en az bir lig maçında kazandığımız galibiyet kadar mutluyum. Bu, oyuncularımın emeklerini ve sahada ortaya koydukları performansı görmek açısından beni gerçekten çok sevindirdi.

ÜÇLÜ SAVUNMA YORUMU

Bunu yapabileceğimizi düşünüyorum. Bugün bunun bir denemesini gerçekleştirdik. Aslında elimizdeki oyuncu yapısı nedeniyle bunu yapmak zorundaydık. Örneğin, sağ bekimiz yoktu, bu yüzden sağ kanat oyuncumuzu sağ kanat bek gibi kullanmak durumunda kaldık. Ayrıca, diğer kanat oyuncumuz da eksikti. Eğer Kostic’i bek pozisyonunda oynatsaydık, Levent Mercan’ı kullanma şansımız olmayacaktı. Bu nedenle bir puzzle gibi hareket etmemiz gerekti, ancak bugün oluşturduğumuz bu puzzle işe yaradı. Oyuncularım gerçekten harika bir performans sergiledi. Bu sistemi zaten çok iyi biliyorum. Roma’da iki buçuk yıl boyunca bu sistemde oynadım ve dinamiklerini, nasıl çalıştığını çok iyi anlıyorum. Dolayısıyla bu sistemi tekrar kullanmamız mümkün olabilir. Modern futbolda takımların bu tür esnekliklere sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca, rakibimizin de sağ beki eksikti ve onların da üçlü savunma ile oynayacağını önceden biliyorduk. Bugünkü maça tamamen profesyonel bir şekilde hazırlandık. Oyuncularımın ortaya koyduğu performansla gurur duyuyorum.