Jose Mourinho: 'Bu düşünceye katılmıyorum! Adil bir sonuç oldu'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktörü Jose Mourinho, maçın ardından açıklamalar yaptı.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları;

"BU DÜŞÜNCEYE KATILMIYORUM"

“Oyun kurulumu konusunda sorun yaşadığımız düşüncesine katılmıyorum. Bugün yapamadığımız şey hücumda son pasları yapabilmekti. Blok halinde geride oynayan bir rakibe karşı oynadık. Çok kompakt bir şekilde savunma yapıyorlardı.”

"ADİL BİR SONUÇ OLDU"

"Rakip çok geride, fiziksel bir savunma yaptı. Öyle olunca rakip 10 ya da 11 fark etmiyor. 11'e 11 olmadığında önde baskıda zorlanırsınız ama savunmada zorlanmazsanız. Geride savunursanız 10 kişi olmayı hissetmezsiniz. Bunu da çok iyi yaptılar. İkinci bölgede zorluklar yaşadık. Rakibin hakkını teslim etmem gerekiyor. Burada oynanan her maç zorlu. Bugünkü sonuç adil bir sonuç oldu."

Haberin Devamı

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

"Çağlar Söyüncü'nün fiziksel problemi var. Dünden bugüne toparlayabileceğini düşünüyorduk. Düşündüğümüz gibi olmadı, toparlayamadı."

"RAKİBİN HAKKINI VERMEK ZOR"

"Çok fazla pozisyon üretemememizin sebebi şu; rakibin hakkını teslim etmek gerekiyor. Sizler için iyi iş yapan rakibin hakkını vermek zor, yapamayana 'onu yapamadı' eleştiremedi eğilimi var. Bugün duvara karşı oynadık. Duvar gibi savunma yaptılar. Geride 5'liydiler. 3 savunmacılarının biri 1.90, biri 1.91, biri 1.89. Orta saha oyuncuları çok koşuyorlar, her ikili mücadeleyi ısırarak oynuyorlardı. Böyle olunca oynamak zor oluyor.

"1 PUANI HAK ETTİLER"

"Top sürekli havadaydı, böyle olunca rakibe baskı yapamazsınız. Belki siz söylersiniz, top havadayken baskıyı nasıl yaparız? Rakip uzun top oynuyor. Bu şekilde nasıl baskı yapabiliriz? Uzun oynadıkları zaman geriye çekilmek zorunda kalıyoruz. Bu tarz, benim istemeyeceğim bir oyun tarzı. Ben Göztepe'ye saygı duyuyorum. Bugün 1 puanı hak ettiler."

"MUTLU DEĞİLİM"

"Biz fırsatı değerlendirseydik kazanacaktık. Onların savunması, 1 puanı hak etti. Oynadıkları her uzun top bizim için tehlike oldu. Bu sonuçtan mutlu değilim ama rakibin de hakkını teslim etmek gerekiyor."

Haberin Devamı

"RAKİBİ İYİ ANALİZ ETTİM"

"Rakibi iyi analiz ettim. Geçen seneden beri tamamen aynı şeyi yapıyorlar. Bir oyuncu gidince yerine aldıkları bile aynı profilde oluyorlar. İyi analiz edip etmediğimi görmek için onları anlatmamı ister misiniz? Geriden oyun kurmak çok kolaydı. Rakip baskı yapmıyordu. Bizim için zor olan ondan sonraki duvarı aşmaktı."