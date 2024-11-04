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Jose Mourinho: Böyle olduğunu bilseydim, Fenerbahçe'ye gelmezdim

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#Mourinho#Fenerbahçe#Süper Lig
Jose Mourinho: Böyle olduğunu bilseydim, Fenerbahçeye gelmezdim
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 07:00

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho maçtan sonra zehir zemberek açıklamalar yaptı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçından sonra hakemler aleyhine çok sert açıklamalar yaptı: “Atilla Karaoğlan’ı sahada görmedik, genç bir hakem vardı ama arka plandaki hakem Atilla Karaoğlan’dı. Görünmeyen bir adam olmasına rağmen maçın en önemli adamı olmayı başardı. Tüm Fenerbahçeliler adına konuşuyorum; onu istemiyoruz, VAR hakemi veya saha hakemi olarak istemiyoruz, özellikle VAR hakemi olarak istemiyoruz.

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BUNU SİZ TÜRKLER KONUŞMALISINIZ

Sisteme karşı oynadık. Çok güçlü insanlara karşı kazandık. Pes etmeyeceğiz. Beni buraya getiren Fenerbahçeliler’e kızıyorum; anlattıklarının tamamını bilseydim, Fenerbahçe’ye gelmezdim. Fenerbahçe ailesi her şeyin farkında. Osayi’ye yapılan kırmızı kart değil miydi? Karaoğlan çay mı içiyordu o esnada? Türk çayı mı içiyordu? Bizim bunlara artık gülmemiz gerekiyor. Ciddiye almamak gerekiyor. Bunu siz Türklerin konuşması gerekiyor. Burası benim ülkem değil. Ama siz Türkler konuşmalısınız.”

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BÖYLE BiR LiGi KiM iZLER? 

Böyle bir ligi yurt dışında kim izlemek ister! Bazı oyuncular şunu öğrenmişler; Fenerbahçe’ye karşı oynadığınız zaman sistem de sizden yana. Trabzonspor’dan bazı oyuncular bunu biliyorlardı ki da akıllı bir şekilde kullandılar.”

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#Mourinho#Fenerbahçe#Süper Lig

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