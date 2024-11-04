Jose Mourinho: Böyle olduğunu bilseydim, Fenerbahçe'ye gelmezdim

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçından sonra hakemler aleyhine çok sert açıklamalar yaptı: “Atilla Karaoğlan’ı sahada görmedik, genç bir hakem vardı ama arka plandaki hakem Atilla Karaoğlan’dı. Görünmeyen bir adam olmasına rağmen maçın en önemli adamı olmayı başardı. Tüm Fenerbahçeliler adına konuşuyorum; onu istemiyoruz, VAR hakemi veya saha hakemi olarak istemiyoruz, özellikle VAR hakemi olarak istemiyoruz.

BUNU SİZ TÜRKLER KONUŞMALISINIZ

Sisteme karşı oynadık. Çok güçlü insanlara karşı kazandık. Pes etmeyeceğiz. Beni buraya getiren Fenerbahçeliler’e kızıyorum; anlattıklarının tamamını bilseydim, Fenerbahçe’ye gelmezdim. Fenerbahçe ailesi her şeyin farkında. Osayi’ye yapılan kırmızı kart değil miydi? Karaoğlan çay mı içiyordu o esnada? Türk çayı mı içiyordu? Bizim bunlara artık gülmemiz gerekiyor. Ciddiye almamak gerekiyor. Bunu siz Türklerin konuşması gerekiyor. Burası benim ülkem değil. Ama siz Türkler konuşmalısınız.”

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BÖYLE BiR LiGi KiM iZLER?

Böyle bir ligi yurt dışında kim izlemek ister! Bazı oyuncular şunu öğrenmişler; Fenerbahçe’ye karşı oynadığınız zaman sistem de sizden yana. Trabzonspor’dan bazı oyuncular bunu biliyorlardı ki da akıllı bir şekilde kullandılar.”