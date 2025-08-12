Jose Mourinho: 'Bizimle oynayacakları için Benfica da mutlu değildir!'

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Feyenoord'u Kadıköy'de 5-2 mağlup ederek adını play-off'lara yazdıran Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları;

"ÇOK İYİ SAVAŞTIK"

"Duygusal anlamda yoğun bir maçtı. Tur genelinde 3-1 geriye düştük ama takım inancını korudu. Hazırladığımız her şeyi sahada ortaya koydular. İkinci golü yememeliydik. O gol maçın duygusunu arttırdı. Oyuncularım çok iyi savaştı. Bazı oyuncular için henüz 90 dakika oynamak kolay değil. Jhon Duran daha fazlasını yapamazdı. Bir sonraki turu unutup, Göztepe maçına odaklanmalıyız."

GÖZTEPE MAÇI AÇIKLAMASI

"Göztepe maçı için erteleme talebiniz olacak mı?"

"Hayır, böyle bir düşüncem yok. Bir maçın ertelenmesi yeterli bir yardım oldu bize. Hem kendimiz hem de Türk futbolu için bir şey yapmaya çalışıyoruz. İki maçın ertelenmesi çok olur. Zaten çok fazla boş gün yok. Göztepe maçı fiziksel olarak zor olacak. Göztepe gibi bir rakip, Şampiyonlar Ligi elemeleri arasında oynamak isteyeceğiniz sonra rakiptir ama yapacak bir şey yok."



"TARAFTAR, TAKIMA RUH KATTI"

"Geçen sene takım geriye düştüğü zaman negatif reaksiyon olabiliyordu taraftardan. Bugün de gol yedik ama onlar destek verdi, takıma ruh kattılar. İkinci golden sonra da destek verdiler."

"FEYENOORD'U HEP YENDİM"

"Feyenoord'u hep yendim, bu bir tesadüf olabilir ama Manchester United ile, Roma ile, Fenerbahçe ile hep yendim."

TRANSFER SÖZLERİ...

"Asla kamuoyu önünde transferle ilgili yorumlar yapmıyorum. Sezon bittikten sonra başkana ve Mario Branco'ya rapor sundum. Sonra bu raporu Devin Özek'e de verdim. Sakin bir şekilde bekliyorum. Semedo'nun daha erken gelmesini isterdim. Bazen yanlış yapmaktansa, hiçbir şey yapmamak daha iyidir. Semedo, Duran ve Skriniar'ın katkısını herkes gördü."

FEYENOORD

"Feyenoord ile ilgili şunu söyleyebilirim. Bu tamamen tesadüf. Rotterdam'da maç kazanamadım kulüp seviyesinde. Ama turların hep ikinci maçını kazandım ve tur atlamayı başardım. Konferans Ligi finalinde de onları yendim. Onlara karşı hep iyi bir takım olduklarını ve iyi bir hocaları olduğunu gördüm. Scouting anlamında da çok iyiler."



"GERÇEKLEŞTİRMEMİZ GEREKEN BÜYÜK BİR GÖREV VAR"

"Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kıyaslamasına gelince, benim sözlerimi doğru yorumlamak gerekiyor. Ben, Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek bir takım değil demek istedim. Bu konuda kimse beni suçlamaz. Ama Avrupa Ligi'nde, o turnuvayı kazanabiliriz. Geçen sene de çeyrek finale uzak değildik. Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir ve pek çok takımı yenebiliriz. Şimdi dev bir takıma karşı oynayacağız. Gerçekleştirmemiz gereken büyük bir görev var. Evimizde oynayacağımız ilk maça bakalım ve sonrasına bakacağız."

"3-1 GERİYE DÜŞSEKTE POZİTİF BİR HAVA VARDI"

"Hollanda takımları için bir bela diyebiliriz sizin için. Tesadüf değil bence. Bugün belirleyici olan neydi?"



"Geçen sezona kıyasladığım zaman, bugün belirleyici olan taraftarımızdı. Eğer geçen sezon olsa, farklı olurdu. Oyuncularımın durumu da farklı olurdu. Genel sonuç 3-1 olunca da pozitif durum vardı sahada."

"DAHA İYİ OLAN TARAF TUR ATLADI"

"İkinci golü yememeliydik ama takım çok yorgundu. Orta sahalar çok fazla zorluk yaşadı. Ama oradaki maçta daha fazlasını hak etmiştik. Daha iyi olan tarafın tur atladığını düşünüyorum."

"BENFICA MUTLU DEĞİLDİR"

"Ben Şampiyonlar Ligi'nde yaklaşık 150 maç oynadım. Ben hazırım. Hepimizin hedefi orada olmak, hazırız! Bunun için buradayız bizler! Prestij ve ekonomik anlamını biliyoruz. Oraya gitmek için büyük takımlara karşı oynayacağız. Play-off'ta Benfica ile oynayacağız ve onlar da mutlu değildir bizimle oynayacakları için, Feyenoord'u tercih ederlerdi. Bizler hazırız. Herkes istiyor."

