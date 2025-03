Jose Mourinho: Bir kulübün hakim olduğu sistem var

Haberin Devamı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, TNT Sports'a konuştu.

İşte Mourinho'nun sözleri;

Daha iyiye doğru değiştim. Bence eskisinden daha iyi bir teknik direktörüm, daha tecrübeliyim. Her şey artık deja vu gibi görünüyor. Geçen turda Anderlecht'i evimizde yendiğimizde oyuncularıma ikinci ayağın her şeye açık olduğunu söyledim çünkü Avrupa'da 200 maça çıktım ve her şey oldu.

BİR SİSTEM HAKİMİYETİ

Buradaki rekabet sadece bir futbol rekabeti değil, bir takımın hakim olduğu bir sistem var. Fenerbahçe, umutsuzca Galatasaray'ın hakimiyetini kırmaya çalışan bir kulüp ama bu bir futbol hakimiyeti değil, bir sistem hakimiyeti. Bu da işimi zorlaştırıyor. Büyük bir futbol kulübü, temiz bir futbol kulübü, kazanmak isteyen, Türkiye ligini doğru şekilde temizlemek isteyen bir kulüp için çalışıyorum.

Haberin Devamı

RANSGERS EŞLEŞMESİ VE FİNAL YORUMU

Barryi'yi oyuncu olarak antrenörlüğünden çok daha iyi tanıyorum ama oyuncuk döneminden kişiliğini bildiğim için önceki antrenörler olduğundan çok daha zor olacağını biliyorum. Rangers'ın önceki antrenörü felsefeyle çok fazla zaman kaybetti, çok fazla puan kaybetti. Rangers için lig bitti. Bu yüzden kazanabilecek tek turnuva olduğu için her şeylerini Avrupa Ligi'ne vereceklerini düşünüyorum. Bu turnuvada büyük takımlar var. Bu yüzden önce Rangers'ı düşünelim. Eğer son sekize kalırsak, o zaman biraz hayal kurmaya başlayabiliriz ama şu anda 16 takım var ve önümüzde uzun bir yol var.