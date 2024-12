Jose Mourinho bilinmeyenleri tek tek açıkladı: Milli takım istiyorum | Fenerbahçe'yi bu yüzden seçtim

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kapatan ve ikinci devrede farkı kapatmak isteyen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, İtalyan basınına röportaj verdi.

Portekizli çalıştırıcı; Fenerbahçe tercihi, sarı - lacivertlilerdeki dönemi, İtalyan futbolundaki geçmişi, geleceği, kariyeri ve futbola bakış açısına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho'nun Corriere dello Sport'a verdiği özel röportajda yer alan ifadeler şu şekilde:

"SON YILLARDA ÜÇ FİNAL OYNADIM"

"Nasıl kazanılacağını bilmeyen iyi teknik direktörler, sosyal medya uzmanları ve karar verme yetkisi olan ama futbol hakkında benim atomun fiziği hakkında bildiğim kadar çok şey bilen insanlar. Futbol yüzeyselliğin ve klişelerin alanıdır ve bir etiket kimseden esirgenmez. İnsanlar benim hakkımda konuşurken genellikle on beş, on iki, sekiz ya da on yıl önce olanları düşünürler. Bu, genellikle en iyi takımları yöneten ve finallere ulaşma şansı en yüksek olan çoğu büyük teknik direktör için böyledir. Son yıllarda biri Manchester United, ikisi Roma ile olmak üzere üç final oynadım. Tüm bunlara biraz eğlenerek ve aynı zamanda gururla bakıyorum çünkü Avrupa'da geçmişi olmayan bir kulüple bunu yaptığınızda, özel bir şey başardığınızı fark ediyorsunuz."

Haberin Devamı

"BUDAPEŞTE'DEKİ FİNALİN ARDINDAN ROMA'DAN AYRILMALIYDIM"

Geçmiş pişmanlıklarınız neler?

"Eğer maçlardan bahsediyorsak, çok... Çünkü kaybettiğinizde her zaman daha farklı yapabileceğinizi düşünürsünüz ve ben de çok maç kaybettim. Bunun yerine profesyonel seçimlerden bahsedecek olursak, Florentino Perez'in teklifini geri çevirmek... Bana 'Mou, şimdi gitme, zor kısmı hallettin ve şimdi iyi kısmı geliyor' dedi. Böyle olacağını biliyordum ama İspanya'da büyük mücadelelerle geçen üç yılın ardından Chelsea'ye dönmek istedim. Ve Budapeşte'deki finalden sonra Roma'dan ayrılmalıydım. Anthony Taylor'ın yarattığı karmaşa yüzünden değil, hemen ayrılmadığım için. Roma'dan ayrılmalıydım ama ayrılmadım ve hatalıydım."

"HEMEN İŞİMİN BAŞINA DÖNDÜM"

Haberin Devamı

"Laparoskopik safra kesesi ameliyatımdan üç gün sonra sahalara döndüm. Hemen işimin başına döndüm çünkü en çok sevdiğim ve en iyi bildiğim şey bu."

"SADECE PEP KONUŞABİLİR"

Manchester City ve Pep Guardiola'nın yaşadığı kriz hakkında ne düşünüyorsun?

"Sadece Pep onun durumu hakkında bilgili bir şekilde konuşabilir. Gerisi sıradan, yüzeysel yorum olur."

"BEN BÖYLE ŞEYLER YAPMAM"

Roma'dan ayrılmadan önce Olimpico'daki taraftarlarla vedalaşmak için maça tribünden bir bilet aldığınız doğru mu?

"Bir değil, dört. Otelde yardımcılarımla birlikteydim ve onlar bana 'Koç, sen taraftarlara veda etmeyi hak ediyorsun ve taraftarlar da sana veda etmeyi hak ediyor. Hadi gidelim' dediler. Birkaç saat düşündüm, sonra beni onları rahatsız etmek istemekle suçlayacaklarından korktum ve ben böyle şeyler yapmam, asla."

Haberin Devamı

"ROMA'YI İZLEMİYORUM, INTER'İ İZLERİM"

Roma ve Inter'i hala takip ediyor musunuz?

"Roma'nın maçlarını artık izlemiyorum. Inter'i, evet."

"BİRÇOK KİŞİ GÜLECEK AMA..."

Kendinizde gördüğünüz özellikler?

"Alçakgönüllülük, sadakat ve eğitim... Şimdi birçok kişi gülecek. Ben de insanların bu ifadeye güldüğünü düşünerek gülümsüyorum, ama bu böyle..."

"ROMA'DAN AYRILMAK ZORDU"

Sizin için özel bir yılın sonu, hangi şeyleri atmalı ve hangilerini saklamalısınız?

"Kişisel olarak kızımın düğününü seçiyorum, harika bir andı ve onlar adına çok mutluyum... Roma'dan ayrılmak zordu ama onu da bir kenara atmıyorum."

"İTALYA'YA DÖNERİM"

"Bir gün çalışmak için İtalya'ya geri döner misin?"

"Elbette."

Haberin Devamı

"FİNALDE LEVERKUSEN'İ DESTEKLİYORDUM"

Atalanta, Avrupa Ligi'ni kazandığında ne düşündünüz?

"Harika, yetkinliğin ve ciddi bir projenin ödülü, aynı teknik direktör ve aynı oyun felsefesiyle uzun yıllar boyunca iyi iş çıkarılmış. Xabi için üzüldüm, Leverkusen'i destekliyordum ama Atalanta bunu hak etti. İyi bir hakem, iyi bir VAR, bir Avrupa finaline layıktı."

"BOVE İLE BENZER PRENSİPLERE SAHİBİZ"

Bove'nin babası bir keresinde şöyle demişti: "Oğlumun futbolcu olabileceğini ancak Mourinho ilk maçına çıkardığında anladım."

"Bove benim gibi. Kimse ona bir şey vermedi. Benimle birlikte ilk maçına çıktı çünkü biri yirmi diğeri altmış yaşında olsa da benzer prensiplere sahibiz."

Haberin Devamı

"MİLLİ TAKIM ÇALIŞTIRMAK İSTİYORUM"

Geleceğinde bir milli takım var mı?

"Evet. Bir Avrupa ya da Dünya Kupası'nda mücadele etmek, kulüpler ve taraftarlarla pek çok kez başardığım gibi bir ülkeyi milli takımı etrafında birleştirmek istiyorum. Bunu futbol için, sporun temsil ettiği şey için yapmak istiyorum. Bu inanılmaz olurdu."

"FENERBAHÇE BENİ ÇOK İSTEDİ"

Neden Fenerbahçe?

"Çünkü futbolu ve işimi seviyorum. İdeal bir fırsat, mükemmel bir yer için beklemek ve hala beklemek istemiyorum, hatta izin almak bile istemiyorum. Birçok insanın bundan hoşlandığını biliyorum ya da en azından bize böyle söylüyorlar. Beni çok isteyen ve ilk günden itibaren bunu bana gösteren bir kulübe evet dedim."

"VAR ÜZERİNE KONUŞACAK SON KİŞİ BENİM"

VAR'ın hakemi çağırması ve orada geçen süre hakkında ne düşünüyorsun?

"VAR ve oyunun durması üzerine konuşabilecek en son kişi benim. Bu konuları futbol fenomenlerine bırakalım. Ben sadece bir teknik direktörüm ve sadece teknik direktörü olmak istiyorum."

"SÜREKLİ GELİŞMEK İÇİN ÇALIŞIYORUM"

Çeyrek asırdır antrenörlük yapıyorsunuz, 20 yıl önce ilk Şampiyonlar Liginizi kazandınız. O zamandan bu yana ne kadar değiştiniz ve hangi alanlarda geliştiğinizi düşünüyorsunuz?

"Her seviyede geliştim. Her gün yeni bir şey öğreniyorum, sürekli gelişmek için çalışıyorum. Ve bu sadece bir 'laf' değil."

"ASLA TATMİN OLMAM"

Büyük iletişimci etiketinin büyük teknik direktör etiketinin önüne geçmesi sizi ne kadar rahatsız ediyor?

"Büyük bir iletişimci, futboldaki tüm büyük şampiyonlukları kazanamaz. Bir teknik direktör olarak kendimi tatmin olmuş hissediyor muyum? Asla, sadece birkaç gün rahatlamak için bir sonraki maçı kazanmak istiyorum."