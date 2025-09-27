Jose Mourinho, Benfica'da 7 milyon euro kazanacak!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de yıllık 10.5 milyon Euro ücret aldığı ve ayrılırken 12 milyon Euro tazminat ödendiği iddia edilen Jose Mourinho’nun yeni takımı Benfica’daki maaşı belli oldu.

Benfica Başkanı Rui Costa, Portekizli teknik adam ile ilgili yaptığı açıklamada “Jose Mourinho ilk sezonunda 3 milyon Euro, ikinci sezonunda 4 milyon Euro kazanacak.

Bu, Portekiz’den ayrıldığından beri aldığı en düşük maaş. Fesih bedeli ise yıllık maaşının yarısından bile az” dedi.

Rui Costa, futbol direktörü Mario Branco’nun Bruno Lage’yi göndermeye çalıştığı ve yerine Mourinho ile anlaşmaya çalıştığı iddiasını yalanlarken “Bruno Lage’ı gönderme planı yoktu. Mario Branco’nun onun gidişini hazırladığını söylemek mantıklı değil. (Gülerek) Mario Branco, Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun ayrılığını, Benfica’da ise gelişini hazırladı” diyerek espri yaptı.

