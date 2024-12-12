Jose Mourinho: Ben oyuncularımı otobüsün altına atmam

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Athletic Bilbao maçı sonrası kadro yetersizliği ve şanssızlıktan yakındı. Samet’in hatası nedeniyle gelen ilk golün takımı olumsuz etkilediğini düşünmediğini söyleyen Mourinho, “Takım ilk yarı iyi oynadı. Golü yedikten sonra da iyi oynamaya devam ettik. 1-0 zaten bizler için adil bir skor değildi, 2-0 göğsümüzde bıçak darbesi gibi oldu. Hepimiz için üzücü. Ben taraftarların tepkilerini asla eleştiremem. Taraftarlar kulübün temelidir. Hatayı Samet yapmadı. Biz, biz, biz yaptık o hatayı!” ifadelerini kullandı.

FUTBOLDA EN ÖNEMLİ ŞEY SONUÇLARDIR

Bir an önce toparlanmaları gerektiğini vurgulayan Mourinho, “Futbolda en önemli şey sonuçlardır. Üst üste 2 mağlubiyet aldığınızda sonuçların önemini görüyorsunuz. Bu ülkede olan kültürel bir şey aslında. Adapte olmamız gerekiyor. Ben bu kültürü değiştirmeye çalışmayacağım. Gelecekte ulaşmak istediğimiz nokta için geçiş sürecindeyiz. Bir sonraki maçımız yine içeride olacak. Taraftarımızın bizi desteklemesini sağlamalıyız. Taraftarlar üzgünler ama bizden daha üzgün olamazlar” dedi.

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BUGÜN MAÇ BİZİM ELİMİZDEYDİ

Mourinho, kısıtlı bir kadroya sahip olduklarını savunup, “Ben oyuncularımı otobüsün altına atamam. Daha iyi oyuncular istiyorum dememi beklemeyin. Oosterwolde’nin, Kostic’in, Oğuz’un olmasını isterdim. Keşke bütün oyuncularım oynayabilseydi. Lyon maçımız var. Mert cezalı; sol bekte kim oynayacak? Kalan 2 maçtan minimum 3 puan alacağız. Tur atlayınca listeyi değiştirebileceğiz. Oğuz’u listeye yazacağız. Bugün maç bizim elimizdeydi.”

SAMET’i OYNATMAYACAĞIM KORUMAM GEREKiYOR

İrfan Can’a, sakatlık sürecinden tam olarak çıkamadığı için ikinci yarıda şans verdiğini, Mert Hakan’ın da devamlılığı olmadığını söyleyen Mourinho, Becao’yu oyun kurma becerisi düşük olduğu için oynatmadığını anlattı. Samet’i Başakşehir karşısında oynatmayacağını belirten Portekizli çalıştırıcı, “Takımı korumam lazım” dedi.

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MOURiNHO’DAN BiLBAO’YA: GOLLERi KENDiLERi BiLE ANLAYAMADI

Mourinho, Athletic Bilbao karşısında yeterli sayıda pozisyon ürettiklerini belirterek, “Bilbao oyuncusu baskı altındayken kendi kalesine gol atıyordu. Kulübede ‘Djiku veya Çağlar’ın başına gelseydi muhakkak gol olurdu!’ dedim. Kendileri bile anlamadıkları bir şekilde öne geçtiler. Ortada bir şey yokken ikinci golü buldular” diye konuştu.