Jose Mourinho'dan Galatasaray için olay sözler: 'İnsani durumunuzu gösterir'

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

Lider Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-0 mağlup etmesinin ardından sarı-kırmızılılar bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe'nin ise sezonu 2. sırada tamamlaması kesinleşti.

Sarı-lacivertli taraftarların Eyüpspor maçına ilgisi az oldu. Ülket Stadyumu'nda tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, bu durumu normal bulduğunu belirterek 'Taraftar olsam ben de bugünkü maça gelmezdim' dedi.

Jose Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:

Stattaki atmosfer değişti, bunu normal karşılıyorum. Bir taraftar için bu tarz maçların motivasyonu olmaz. Çünkü sıralamadaki yeri değiştirmeyecek. Bir taraftar olsam ben de bugünkü maça gelmezdim.

Haberin Devamı

Biz bugün onur maçına çıktık. Profesyonelliğin ve dürüstlüğün gereği en iyi şekilde kazanmak için hazırlandık. Bizim amacımız, sezonu mümkün olduğu kadar yüksek puanla bitirmek ve yaşadığımız üzüntüyü bir kenara bırakıp galibiyet almaktı. Bunu da başardık.

GALATASARAY'A GÖNDERME

Şampiyonluk kutlayış biçimi sizin insani durumunuzu gösterir. Taraftarlar ayrıdır ama kulüp olarak yaptıklarınız sizi gösterir. Bugünkü şampiyonluk kutlamaları sezon içindeki hikayelerin özeti gibi oldu. 2-0'ken kaleciye penaltı attırmaları onların nasıl bir insani boyutta olduklarını göstermeleri için harika bir görüntü oldu.

TAHMİN ETTİĞİMDEN DAHA GÜÇLÜ

Artık herkes Türkiye Ligi'nin nasıl bir lig olduğunu biliyor. Buradaki şey tahmin ettiğimden çok daha güçlü. Saha içine bakacak olursak biz bir şey kaybetmedik.