Jose Mourinho Barcelonalı yıldızın üstünü çizdi, transferi veto etti!

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Yaz transfer döneminde de adı Fenerbahçe ile anılan ve Barcelona'da istediği süreyi bulamayan Ansu Fati transferinde sıcak bir gelişme yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin, 21 yaşındaki oyuncuya sezonun ikinci yarısında önemli bir rol verme vaadiyle ikna etmeye çalıştığı ve kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdığı iddia edilmişti.

Kanat mevkiinde Mourinho'nun elini kolaylaştıracağı ve Portekizli çalıştırıcının Fati'yi takımında görmek istediği bilgisi aktarılırken bu iddialar yalanlandı.

LİSTEDEN ÇIKARTTI

İspanyol medyasından Marca'da yer alan haberde, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Ansu Fati'yi veto ettiği belirtildi.

Eski performansından uzak kalan genç yıldıza ilginin azaldığı ifade edilirken Fenerbahçe'nin de Ansu Fati defterini kapattığı ileri sürüldü.

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SAKATLIK PROBLEMİ

Geçtiğimiz günlerde sağ bacağındaki biceps kasından sakatlanan Ansu Fati'nin 4 hafta sahalardan uzak kalacağı duyurulmuştu. Devre arası transfer dönemine yetişmesi beklenen Gine asıllı İspanyol futbolcunun sık sık yaşadığı sakatlıktan ötürü Fenerbahçe'den de veto yediği aktarıldı.

1 MİLYAR EURO DETAYI

Barcelona Kulübü, oyuncunun sözleşmesinin yenilendiği 2021-2022 sezonunda Ansu Fati'nin kontratının 5 yıl uzatılarak 30 Haziran 2027 tarihine kadar geçerli olacak şekilde revize edildiğini ve tek taraflı serbest kalma bedeli için 1 milyar euro bonservis bedeli konulduğunu açıklamıştı.

Transfermarkt verilerine göre 2002 doğumlu oyuncunun güncel değeri ise 15 milyon euro...

İSTATİSTİKLERİ

22 yaşındaki kanat oyuncusu 2020/21 sezonunda 64 maç, 2021/22'de 38 maç, 23/24'de 14 maç kaçırdı. Fati, bu sezon ise toplamda 82 gün sakatlıklarla boğuştu.