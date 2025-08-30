×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Jose Mourinho, ayrılığın ardından ilk kez konuştu: 'Ben böyleyim!'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Portekiz
Jose Mourinho, ayrılığın ardından ilk kez konuştu: Ben böyleyim
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2025 19:35

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jose Mourinho, havaalanında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, Portekiz basınının kendisine yönelttiği "Böyle bir karar bekliyor muydunuz?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi Şampiyonlar Ligi'ne veda sonrası sona erdi.

Fenerbahçe’nin resmi sayfasından yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

MARCA'DAN TAZMİNAT İDDİASI

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre, Fenerbahçe, Mourinho'ya 15 milyon Euro tazminat bedeli ödeyecek.

Mourinho'nun bugüne dek aldığı tazminatlar;

2007 Chelsea: 21 milyon euro
2013 Real Madrid: 20 milyon euro
2015 Chelsea: 14.5 milyon euro
2018 Man United: 20 milyon euro
2021 Tottenham: 21 milyon euro
2024 Roma: 3.5 milyon euro
2025 Fenerbahçe: 15 milyon euro

İLK KEZ KONUŞTU

Bu ayrılığın ardından İstanbul'dan ayrılarak Portekiz'e giden Jose Mourinho, havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ayrılığın ardından ilk kez konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Eve gidip Sporting-Porto maçını izleyeceğim ve ailemle akşam yemeği yiyeceğim" şeklinde konuştu.

Daha sonra kendisine "Böyle bir karar bekliyor muydunuz? Ya da transferle ilgili sözleriniz kararda etkili oldu mu" sorusuna Mourinho "Benim maç öncesi basın toplantımı gördünüz mü? Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Ben böyleyim; bitti mi, biter." şeklinde cevap verdi.

Ayrılık sürecine dair ise Portekizli çalıştırıcı, "Benim Benfica maçı öncesi yaptığım basın toplantısını izlediniz mi?" yanıtıyla dikkat çekti.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Sarı - lacivertli ekip ile 62 maçta takımın başında yer alan Mourinho, bu süreçte 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

