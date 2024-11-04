Jose Mourinho, Atilla Karaoğlan'ı hedef almaya devam ediyor: 'İzleyin ve gülün!'

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Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın yankıları sürüyor.

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vuran Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sosyal medya hesabı üzerinden maç ile ilgili paylaşımlarına devam etti.

"İZLEYİN VE GÜLÜN"

Deneyimli teknik adamın Trabzonspor maçı ile ilgili ilk paylaşımı Fenerbahçe'nin 83. dakikada penaltı beklediği pozisyonun tekrarıydı. Mourinho paylaşımında ise duygularını şu kelimelerle ifade etti: "İzleyin ve gülün. Eğer beğendiyseniz tüm maçı izleyin, komedi bu pozisyonla bitmedi."

POZİSYONUN EKRAN GÖRÜNTÜSÜ İLE DALGA GEÇTİ

Jose Mourinho, penaltı pozisyonunun ekran görüntüsünü de takipçileriyle paylaştı. Sarı lacivertli çalıştırıcı, ekran görüntüsünde yer alan futbol topunun üzerine ise gülücük emojisi koydu.

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"SARI FORMALIYA SADECE SARI KART"

Portekizli çalıştırıcının takipçileriyle paylaştığı diğer pozisyon ise Trabzonsporlu Denswil'in Bright - Osayi Samuel'e yaptığı müdahaleyi içeren pozisyondu. 61 yaşındaki teknik adam müdahale anının ekran görüntüsünü paylaşırken, açıklamasında "Sarı formalıya yapılınca sadece sarı kart." ifadelerini kullandı.

"ATİLLA KARAOĞLAN'I İSTEMİYORUZ"

Jose Mourinho, maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda da hakem yönetimine tepki göstermiş ve VAR hakemi Atilla Karaoğlan'ı hedef almıştı. Portekizli, "Atilla Karaoğlan’ı sahada görmedik, genç bir hakem vardı ama arka plandaki hakem Atilla Karaoğlan’dı. Görünmeyen bir adam olmasına rağmen maçın en önemli adamı olmayı başardı. Tüm Fenerbahçeliler adına konuşuyorum; onu istemiyoruz, VAR hakemi veya saha hakemi olarak istemiyoruz, özellikle VAR hakemi olarak istemiyoruz." demişti.

FENERBAHÇE LİGDE İKİNCİ SIRADA

Trabzonspor galibiyeti ile moral bulan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk 11 haftası sonunda 23 puan topladı ve lider Galatasaray'ın 5 puan arkasında ikinci sırada.

Sarı lacivertliler ligin on ikinci haftasında evinde Sivasspor'u konuk edecek. 10 Kasım Pazar günü yapılacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak.

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SARI LACİVERTLİLER HOLLANDA DEPLASMANINDA

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk üç haftasının sonunda beş puan toplayan Fenerbahçe, turnuvanın dördüncü haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ın konuğu olacak.

Maç, 7 Kasım Perşembe günü oynanacak ve saat 23.00'te başlayacak.