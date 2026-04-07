Jose Mourinho akıbetine karar verdi: Portekiz basını duyurdu!

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

MENAJERİ AYRILMASINI İSTİYOR

CNN Portugal'ın haberine göre; dünyaca ünlü çalıştırıcının menajeri Jorge Mendes, tecrübeli hocanın Benfica kariyerine nokta koymasını istiyor. İddialara göre Mendes, Mourinho'nun kulüpten ayrılması adına arka planda yoğun bir çaba sarf ediyor.

"DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Portekiz ekibinin Casa Pia ile oynadığı lig mücadelesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 63 yaşındaki teknik adam, söz konusu söylentilere son noktayı koydu. Karar merciinin kendisi olduğunu vurgulayan Mourinho, şu ifadeleri kullandı:

Maç sırasında bir şey olduysa bilmiyorum. Jorge Mendes benim menajerim ama kararların sahibi benim. Benim kararım, Benfica'da devam etmek istediğim yönünde."

SÖZLEŞMESİNDEKİ DETAY

Fenerbahçe'den sonra eylül ayında Benfica'nın başına geçen Mourinho'nun, Portekiz ekibi ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Mourinho'nun Benfica ile yaptığı sözleşmede, sezon sonunda tazminatın sadece yarısını ödeyerek sözleşmeyi feshetmelerine (Her iki taraf için geçerli.) izin veren bir madde yer alıyor.