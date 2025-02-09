Jose Mourinho: Ağlamıyoruz, sebebini anlamaya çalışıyoruz

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları;

Problemlerle ve sakatlıklarla ilgili ağlamıyoruz. Geçen sezon bu döneme kadar 26 kas sakatlığı olmuştu, bu sezon ise 12 tane... Büyük bir farkla iyi anlamda öndeyiz. Bunun sebebini anlamaya çalışıyoruz. Çağlar Söyüncü ve İsmail yüksek olmayacak önümüzdeki maç ama oynayacak isimler var.

BUNU UMURSAMIYORUM

Yine eleştirecek başka bir şey bulurlar ama ben bunu umursamıyorum. Benim umursadığım şey, oyuncularla olan ilişkim ve en iyi sonuçları almak.