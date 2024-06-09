Jose Mourinho açıkladı: Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettim çünkü...

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, ülkesi Portekiz'de RTP'ye bir röportaj verdi. Dünyaca ünlü çalıştırıcı çarpıcı açıklamalar yaptı.

"FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ KABUL ETME SEBEBİM..."

Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmemi sağlayan şey, kazanmak için antrenman yapmayı, kazanmak için oynamayı özlememdi.

"ZORLUKLAR OLACAK"

Roma'da kazanmak için oynamadım. Ben oradayken takımın hep kazanmak için oynadığını söylediler ama bu doğru değildi. Öyle ki ayrıldığım andan sezon sonuna kadar hiçbir şey değişmedi. Avrupa kupalarında başardıklarımız biraz alışılmışın dışındaydı ama İtalya içinde rekabet edecek durumda değildik. Avrupa seviyesinde Fenerbahçe'nin de zorlukları olacaktır.

"ŞAMPİYONLUĞA OYNAYACAĞIZ"

Türkiye'de tarihsel olarak Beşiktaş, Galatasaray, bazen Trabzonspor ve biz şampiyonluk için mücadele etmişiz. Yine şampiyonluk için oynayacağız. Bu da beni motive eden bir şey. Roma'da bu yoktu, Tottenham'da yoktu. Puan kaybetmemeyi ve her zaman kazanmak için oynamayı özlüyorum.

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"OYUNCULARIMIN BİR AN EVVEL EURO 2024'TEN ELENMELERİNİ İSTİYORUM"

Şampiyonlar Ligi'ne girişimiz biraz karmaşık olacak. Üç play-off var ve üç play-off'un yanı sıra sekiz oyuncum da EURO 2024'te oynayacak. 22 Temmuz'da bir play-off var ve oyuncularımın bir an evvel EURO 2024'ten elenmelerini istiyorum. Çünkü ilk turu Partizan ya da Lugano'ya karşı oynamak zorunda kalabiliriz ki bu hiç de kolay değil, hele ki bu sekiz oyuncu olmadan...

62 MİLYON EURO CEVABI: BANA KİMSE BUNU SÖYLEMEDİ

Jose Mourinho'ya röportajda, Fenerbahçe'nin transfer bütçesinin 62 milyon euro olup olmadığı soruldu. Portekizli teknik adam bu soru üzerine ise şunları söyledi: "Transfer için 62 milyon mu? Kimse bana bunu söylemedi. Ortada henüz bir bütçe yok.