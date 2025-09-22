Jose Mourinho açıkladı: Benfica ile daha önce görüştü mü? Ali Koç'un seçimi kaybetmesi...

Haberin Devamı

Jose Mourinho, Rio Ave ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, yaz aylarında Benfica ile hiçbir görüşme yapmadığını söyledi ve önemli açıklamalar yaptı.

İşte Jose Mourinho'nun sözleri;

"Fenerbahçe seçimleri beni ilgilendirmiyor. Ali Koç'un yeniden seçilip seçilmemesi konusunda mutlu olup olmadığımı sorarsanız, mutlu değilim. Oradaki çalışma sürem kısaydı; yoğunluk, empati ve tutku yoktu. Orada kalan oyuncular için her şeyin yolunda gitmesini umuyorum."

"BENFICA'YLA DAHA ÖNCE TEMASIM OLMADI"





"Size gerçeği söylüyorum. Benim gerçeğim bu, ama başkalarının da gerçeği var; ya yalanlarla zehirlenmişler ya da Benfica’dan ve söylediklerimden daha çok başka insanlara inanıyorlar. Ama tekrar ediyorum; yazın Benfica ile kesinlikle hiçbir temasım olmadı. Ne başkanla, ne bir başkasıyla, ne yetkili ne de yetkisiz bir menajerle... Kimseyle. Mário Branco o sırada Benfica’da bile değildi. Fenerbahçe ile kontratım vardı ve bunu sonuna kadar götürmek istiyordum.

"HERHANGİ BİR TEMASIM OLMADI"

Aklımda Portekiz’e kulüp hocası olarak döneceğim fikri kesinlikle yoktu. Her zaman milli takımın olacağını düşünüyordum, Roberto Martínez’in dünya şampiyonu olup büyük bir çıkışla ayrılabileceğini ve benim yerine gelebileceğimi düşünüyordum. FPF (Portekiz Futbol Federasyonu) ile herhangi bir temasım olmamasına rağmen kariyerimin o yönde ilerlediğini düşünüyordum.

"GERÇEK BU!"





Benfica Qarabag’a karşı üç puan kaybettiğinde, ben eşimle Barcelona’daydım ve ertesi gün, beni arayan Başkan Rui Costa'ydı: 'Benfica’yı çalıştırmanı isterim. Konuşabilir miyiz?' dedi. Ben de o günün sonunda Portekiz’e gideceğimi ve konuşabileceğimizi söyledim. Ve hikâye burada bitti. İnanmak isterseniz, gerçek bu. Fantazilere inanmak isterseniz, gerçekliği olmayan bir hikâyeyi beslemek isterseniz, yapabileceğim bir şey yok."

