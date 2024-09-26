Jose Mourinho: 70 dakika kapıda bekletilmek bana saygısızlık

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F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, G.Saray derbisinin ardından basın toplantısına katılmaması ile ilgili spekülasyonlara açıklık getirdi. Portekizli çalıştırıcı, Avrupa Ligi’nde Union SG maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında “24 yıldır futbol kariyerimde hiçbir zaman bir basın toplantısında özellikle mağlubiyetten sonra kaçmadım. Hiçbir zaman gazetecilerden, basın toplantılarından korkmadım ama bu ilk defa da olmuyor. Basın toplantısı için 70 dakika beklemenin hiçbir anlamı yok” dedi.

KAPIDA BEKLEDİM, İÇERİ ALINMADIM

Maç bitince flaş röportaja gittiğini ve sonrasında 70 dakika beklediğini aktaran Mourinho sözlerini şöyle sürdürdü: “Basın toplantısına gittim, kapısında bekledim fakat girmeme izin vermediler. O gün basın toplantısına girmememin sonuçla alakası yok. Ortada doğru olan ya da olmayan bir durum var. 70 dakika beklemek saygısızlık. Size saygısızlık yapıldığını düşünüyorsunuz ama aslında saygısızlık yapılan benim. Basın toplantısına katılmadım, katılsam gece 3’te çıkardım.

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ACIYI MOTİVASYONA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ

Önemli maç kaybedince 2 kat acı çekersiniz, hele derbiyse acınız 3 katı olur. Ama bizler profesyoneliz ve reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Ben hep ‘büyük galibiyet beni Ay’a çıkarmaz ama büyük mağlubiyet de beni cehenneme göndermez’ dedim. Acı çektik, canımız yandı ama oyuncularım motiveler. Bu mutsuz duygunun içinden çıkmamız gerektiğini biliyorlar ve bunun tek yolu maç kazanmaktır, başka yolu yoktur. Moral olarak canımız yandı ama ancak bizim için motivasyon unsuruna dönüşebilir” dedi.