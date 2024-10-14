Jose Mourinho eski öğrencisini Fenerbahçe'ye istiyor! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Sergio Regulion hamlesi

Haberin Devamı

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve Avrupa'da da başarı hedefleyen Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde transfer çalışmalarına hız verdi. Takımın eksik bölgeleri üzerinde duran sarı lacivertli ekibin kurmayları rotayı İngiltere'ye çevirdi.

Fanatik'te yer alan habere göre; Jose Mourinho, Tottenham'da çalıştığı sırada eski öğrencisi olan Sergio Reguilon'u takımında görmek istediği ifade edildi. Yönetimin yıldız isim için harekete geçeceği belirtilirken kulüp tarafının da oyuncuyu satmaya hazır olduğu belirtildi.

4 SENE SONRA TEKRARDAN...

Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho, 2020 yılında Tottenham'ın başındayken Real Madrid’de oynayan Sergio Reguilon'u takımına transfer ettirmişti. O dönem 30 milyon Euro bedelle İngiliz devine katılan yıldız sol bek, Mourinho'nun talebi ile takıma katılmıştı. Ardından geçen 4 sezonda kiralık olarak Atletico Madrid, Manchester United ve Brentford formalarını giyen İspanyol oyuncu mevcut durumda Tottenham'da oynuyor.

Haberin Devamı

4 yıl aradan sonra Tottenham’a transfer ettirdiği Sergio Reguilon’la bu kez de Fenerbahçe’de buluşmak isteyen Jose Mourinho'nun Fenerbahçe yönetiminden bu transferi talep ettiği aktarıldı.

FERDİ KADIOĞLU'NUN YERİNE

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, takımın en önemli parçalarından olan Ferdi Kadıoğlu'nu 30+5 milyon euroya Brighton'a göndermişti. Ferdi'nin ayrılığı sonrası sol bekte Jayden Oosterwolde'den vazgeçmeyen Mourinho'nun Sergio Reguilon'u ara transfer döneminde söz konusu bölgeye takviye olarak gördüğü ve bu transferle beraber savunmanın sol tarafını sağlama almak istediği öğrenildi.

LEVENT MERCAN SÜRE BULAMIYOR

Fenerbahçe'nin bu sezonun başında Fatih Karagümrük'ten 2 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Levent Mercan, sarı lacivertli forma ile istediği süreyi bulamamıştı. Bu sezon sadece ligdeki Çaykur Rizespor maçında 9 dakika süre alabilen genç oyuncunun ara transfer döneminde kiralanacağı iddiaları da gündeme gelmişti. Sol bek rotasyonunda etki yaratması beklenen hocasından istediği süreyi alamayan Mercan'ın yerine Regulion'un düşünüldüğü eklendi.

Haberin Devamı

BU SEZON OYNAMADI

Takımı ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon süre alamadı.