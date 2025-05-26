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Jose Mourinho 4-2'lik yenilgi sonrası geleceği hakkında konuştu: 'Başkanımız bana güveniyor'

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#Fenerbahçe#Mourinho#Süper Lig
Jose Mourinho 4-2lik yenilgi sonrası geleceği hakkında konuştu: Başkanımız bana güveniyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2025 22:34

Süper Lig'de Hatayspor'a 4-2 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Hatayspor'a 4-2 yenildikleri maçın ardından konuştu.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları;

Aslında bugün iki tane maç vardı. Biri 11-11 olan kısım, diğeri 11-10 olan kısım. 11-11'de öne geçtik ve pozisyonlarımız vardı. Rakibin pozisyonu yoktu.

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İKİNCİ YARI ZORDU

11-10'a olunca oyun farklı bir pozisyon aldı. İkinci yarı bizim için zordu. Öne geçecek pozisyonları bulduk ama kalecimizin yaptığı hata ile maçı kaybettik.

'FENERBAHÇE'DE KALACAK MISINIZ?' SORUSUNA YANIT

Başkanımız bana güveniyor, bunu daha önce televizyonda da söyledi. Kendisi bu konuda gayet netti. Eğer düşüncesinde bir değişiklik olduysa da bu bana söylenmedi.

TÜRK FUTBOL TARİHİNDEN FAZLA OYNADIM

Son 7 senede Avrupa'da iki final oynadım. Yani son 7 senede, Türk futbol tarihinin gördüğünden daha fazla final oynadım Avrupa'da.

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BAZI OYUNCULAR ETKİLENİYOR

Bazı oyuncular gelecek sezon burada olmayacaklarını biliyorlar. Bundan etkileniyorlar. Kafasında soru işareti olanlar da etkileniyorlar.

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#Fenerbahçe#Mourinho#Süper Lig

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