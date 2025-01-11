Jose Mourinho 3 yıldızın biletini kesti! Fenerbahçe için transferde sıcak saatler...

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Süper Lig'de, Avrupa'da ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Fenerbahçe'de takıma transfer olacak yıldızlar kadar ayrılacak isimler de merak ediliyor.

Buna göre takımında görmek istediği yıldızları olduğu gibi yönetimle paylaşan deneyimli çalıştırıcı Mourinho, takımda düşünmediği isimlerin de listesini oluşturdu.

Fanatik'te yer alan habere göre, takıma fayda sağlamadığını düşündüğü ve performanslarını yetersiz bulduğu isimlerin üzerini çizen Mourinho, 3 ismi takımında düşünmüyor.

İşte Mourinho'nun biletini kestiği 3 yıldız:

İLK SIRA CENGİZ ÜNDER'İN

Geldiği günden beri hem sakatlıklarla boğuşan hem de bir türlü bekleneni veremeyen Cengiz Ünder liste başı. Son olarak kupadaki Kasımpaşa mücadelesinde de performansıyla tepki çeken Cengiz, Mourinho’nun gözünden tam anlamıyla düştü. Sarı lacivertlilerde En-Nesyri gelene kadar 15 milyon euroluk bonservisiyle kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Cengiz Ünder, gözden çıkartıldı.

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TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Fenerbahçe'de dibe vuran formunu bir türlü arttıramayan Szymanski için gelecek tekliflerin de değerlendirileceği kaydedildi. Oyuncuların menajerlerine gerekli talimatların verildiği iddia edilirken bu oyuncuların ayrılması halinde oluşturulacak bütçe, yeni yıldızların transferleri için kullanılacak. Özellikle geçen sezona kıyasla Mourinho'nun sistemine uyum sağlamakta zorlanan Polonyalı oyuncun da devre arasında takımdan ayrılması beklendiği ileri sürüldü.

HAYAL KIRIKLIĞI YARATAN TRANSFER

Buna göre 8 milyon Euro’luk maaşıyla kadronun en pahalı ismi olan ancak performansıyla büyük hayal kırıklığı yaşatan Allan Saint-Maximin de gözden çıkartıldı. Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Ahli’den sezon sonuna kadar kiralanan 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin feshi için görüşmelerin başladığı belirtildi. Bu kararda, Mourinho’nun artık kanatsız, 3-4-1-2 sistemini kullanmak istemesinin de payı olduğu öne sürüldü.

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