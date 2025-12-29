Jose Mourinho, 2-2'lik maçın ardından 'Bana deli diyecekler' diyerek tepki gösterdi: '3-2 kazandık!'

Haberin Devamı

Benfica ile Braga, Portekiz Ligi'nde 2-2 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, '3-2 kazandık' tepkisiyle dikkat çekti.

Karşılaşmanın 73. dakikasında Benfica, Samuel Dahl ile öne geçmiş ancak maçın hakemi golü iptal etmişti.

Mücadelenin ardından konuşan Mourinho, şu sözleri sarf etti;

"3-2 KAZANDIK"

"Bu büyük zafer, ilk yarıda Braga bizden daha iyidi. Kısa bir süre içerisinde üstünlüğümüzü kabul ettirdik. Duran topta golü attık. İkinci yarıda Braga yoktu, sadece Benfica vardı. Oyuncular bu sorumluluğu üstlendi ve sonucu tersine çevirdi. Burada 3-2 kazanmak bizim için büyük bir sonuç. 3-2 kazandık"

"KAZANDIK, KAZANDIK, KAZANDIK"

"Üçüncü golümüzü yedek kulübesinden izledim, mesafe konusunda şüphelerim vardı, VAR'ın izlediği monitörde tekrar tekrar izledim. Gol geçerli, bu büyük bir zafer. Kazandık, kazandık, kazandık"

