Jose Mourinho 15 yıl sonra anlattı! Inter'in Şampiyonlar Ligi zaferi...

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Inter ile 2010 yılında Şampiyonlar Ligi'nin kazanan Jose Mourinho, zaferin 15. yıl dönümünde BBC'ye konuştu.

Portekizli teknik adam, 15 yıl öncesi zaferi şu ifadeleri kullanarak anlattı:

Harika bir başkanım vardı, Sayın Moratti. Bana 'Jose, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için neye ihtiyacımız var?' diye sordu. Ona hemen 'Daha hızlı bir stoper gerekiyor ki daha önde oynayabilelim' dedim. Bu, Lucio oldu. 'Yaratıcı bir orta saha oyuncusu lazım' dedim, Wesley Sneijder'i aldık. Ve bir forvet, kritik anlarda sahneye çıkacak biri… O da Genoa'dan aldığımız Diego Milito'ydu.

SONUNDA BİZ KAZANDIK

Zlatan Ibrahimovic'i Barcelona'ya sattık. O transferde önemli bir bedel ödedik ama sonunda kazanan biz olduk.

BİZİM SEZONUMUZ OLDU

O takımda her şey vardı. Karakter, tecrübe, fiziksel güç, empati ve arkadaşlık… Sadece bu üç parçayı eksik görüyordum. Onlar gelince bir sonraki sezon bizim sezonumuz oldu.

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