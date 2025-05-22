×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Jose Mourinho 15 yıl sonra anlattı! Inter'in Şampiyonlar Ligi zaferi...

Güncelleme Tarihi:

#Mourinho#Inter#Fenerbahçe
Jose Mourinho 15 yıl sonra anlattı Interin Şampiyonlar Ligi zaferi...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2025 20:05

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Inter ile ulaştıkları Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hakkında konuştu.

Haberin Devamı

Inter ile 2010 yılında Şampiyonlar Ligi'nin kazanan Jose Mourinho, zaferin 15. yıl dönümünde BBC'ye konuştu.

Portekizli teknik adam, 15 yıl öncesi zaferi şu ifadeleri kullanarak anlattı:

Harika bir başkanım vardı, Sayın Moratti. Bana 'Jose, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için neye ihtiyacımız var?' diye sordu. Ona hemen 'Daha hızlı bir stoper gerekiyor ki daha önde oynayabilelim' dedim. Bu, Lucio oldu. 'Yaratıcı bir orta saha oyuncusu lazım' dedim, Wesley Sneijder'i aldık. Ve bir forvet, kritik anlarda sahneye çıkacak biri… O da Genoa'dan aldığımız Diego Milito'ydu.

Gözden KaçmasınAvrupada Demir Ege Tıknaz yarışı Bir talip daha...Avrupa'da Demir Ege Tıknaz yarışı! Bir talip daha...Haberi görüntüle

SONUNDA BİZ KAZANDIK

Zlatan Ibrahimovic'i Barcelona'ya sattık. O transferde önemli bir bedel ödedik ama sonunda kazanan biz olduk.

BİZİM SEZONUMUZ OLDU

O takımda her şey vardı. Karakter, tecrübe, fiziksel güç, empati ve arkadaşlık… Sadece bu üç parçayı eksik görüyordum. Onlar gelince bir sonraki sezon bizim sezonumuz oldu.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mourinho#Inter#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!