Ancelotti isyan etmişti! Jose Mourinho tam 14 yıl önce söylemiş

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LaLiga'nın 28. haftasında, Real Madrid, cumartesi akşamı deplasmanda oynanan Villarreal'le karşı karşıya geldiği maçta, 1-0 geriye düşüp Kylian Mbappe'nin attığı goller ile 2-1 kazanmıştı. Villarreal'in tek golü Foyth'tan gelmişti.

ANCELOTTI'DEN '72 SAAT' UYARISI

Yoğun maç fikstüründen dolayı üst üste maçlara çıkan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, Villarreal maçının ardından LaLiga'ya isyan etti. Cumartesi günü oynanan Villarreal maçından önce çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi 16.tur rövanş karşılaşmasında Atletico Madrid ile karşılaşmıştı. Real Madrid böylelikle sadece 66 saat dinlenebilmişti.

Bu durumdan dolayı Carlo Ancelotti, Villarreal maçının ardından LaLiga'ya isyan etti. 72 saat dinlenmeden yeni bir maça çıktıklarını vurgulayan teknik adam, "Sanırım bugün son kez 72 saatten önce bir maç oynayacağız. 72 saat dinlenmeden bunu bir daha yapmayacağız. LaLiga'dan iki kez maç saatini değiştirmesini istedik ama hiçbir şey yapmadılar. Ama bu son kez oluyor. Bunu anlamıyorum. En az 72 saat, para ve televizyon hakları öncelikli, oyuncuların iyileşmesi değil. Para öncelikli, oyuncuların dinlenmesi değil" dedi.

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FIFA'NIN 72 SAAT DİNLENME TAVSİYESİ

FIFA, oyuncuların yeterli dinlenme süresine sahip olmalarını sağlamak için takımların maçlar arasında en az 72 saat dinlenmelerini tavsiye ediyor.

14 YIL ÖNCE BAŞLAYAN SORUN

İlk çekişme, Portekizli teknik adamın Real Madrid'deki ilk sezonunda, Şubat 2011'in sonlarında yaşandı. "Bu, işini bilen insanların hazırladığı bir takvim. Avrupa'da oynadıktan sonra en normal şey Madrid'in pazar günü maç yapmasıydı. Ama bugün [Cumartesi günü, Madrid Salı günü Lyon'a karşı Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçını oynamıştı] oynamamıza karar verenler ne yaptıklarını çok iyi biliyorlardı. Şampiyonanın ilk anından beri bunu yapıyorlar.

'ARKAMDAN GÜLÜYORLAR'

25. hafta maçında Riazor'da Deportivo'yla 0-0 berabere kalıp, Barcelona'nın zirvedeki puanını 7'ye düşürmesinin ardından, "Arkamdan gülüyorlar" dedi.

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Üç gün sonra ise Mourinho, "Şampiyonluğu bitirmek istiyorlar" diye kınadı . Real Madrid, Hercules ile karşı karşıya geldiği karşılaşmada. Mourinho, Barcelona'nın puan durumu ve fikstürde 7 puanlık üstünlüğünü koruduğunu söyledi. Olay, Barcelona'nın salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e karşı oynayıp, pazar günü Sevilla'ya karşı oynayacak olmasıydı. Buna karşılık Real Madrid ise bir sonraki hafta çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Lyon ile karşılaşıp ardından cumartesi günü Calderon'da Atletico ile derbi maçına çıkmıştı.

"BUNLAR BİZİM SAHİP OLMADIĞIMIZ AYRICALIKLAR"

LaLiga'daki fikstürün Barcelona'yı kayırdığından yakınan Mourinho: "Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynayan ve pazar gününe kadar lig maçı oynamayan bir takım var; ve çarşamba günü Avrupa'da, cumartesi günü Lig'de oynayan biri daha var. Herkes aynı kurallara göre oynamıyor. Barcelona, evinde salı günü Arsenal'e karşı oynayacak ve sonra pazar günü Sevilla'da maça çıkacak. Biz çarşamba ve cumartesi; diğerleri de salı ve pazar günleri oynuyor. Bunlar bizim sahip olmadığımız ayrıcalıklar." demişti.

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Ancelotti'nin cumartesi günü Madrid'in gelecekte 72 saatlik dinlenme hakkını kullanamaması durumunda yaptığı gibi , Mourinho da o zaman sahaya çıkmama tehdidinde bulunmuştu . "Belki Atletico karşısında evimizde kalırız. Ya da eğitim kampını isteğe bağlı yapacağım."